Читатель: я на больничном. Могу ли я съездить на юг, чтобы подлечиться?

"Сейчас я на больничном, потому что долгое время меня мучил кашель и бронхит. Так как до сих пор погода этим летом была скорее плохая, хочу поехать куда-нибудь на юг, чтобы в лучшем климате справиться с кашлем", — пишет читатель Maaleht.

"Теперь вопрос: возможно ли, что человек поедет на больничном в теплые страны, чтобы полечиться? Или в этом случае нужно закрыть больничный лист, чтобы не возникло проблем?

Если больничный лист все еще действует, но человек все же уезжает на курорт, то какое наказание его ожидает? Не заплатят деньги за больничный лист? На основании чьего заявления решают не платить деньги из Больничной кассы? Это заявление лечащего врача человека или его работодателя? Или достаточно и чьего-то анонимного сообщения в Больничную кассу?

И еще один, дополнительный вопрос. В былые времена врач отправлял человека на лечение в санаторий. Есть ли сейчас такая услуга, что при поддержке Больничной кассы нуждающийся в помощи может полечиться в каком-нибудь реабилитационном центре, спа, где также проводятся медицинские обследования и реабилитация?"

Отвечает клиентская служба Больничной кассы:

Разрешение на путешествие во время больничного зависит от того, какой лечебный режим вам назначил врач, выдавший лист. Больничная касса не назначает лечебный режим, это только решение врача. Следовательно, если врач считает, что это не нарушение лечебного режима, Больничная касса не запрещает во время больничного посещать другие страны. Мы советуем людям всегда связываться с лечащим врачом и спрашивать, разрешает ли он путешествовать во время больничного.

К восстановительному лечению должны быть медицинские показания. Обычно врач восстановительного лечения решает, необходимо ли лечение и какое. Но и врачи других специальностей (например, неврологи, семейные врачи) назначают своим пациентам некоторые процедуры восстановительного лечения. На прием к врачу восстановительного лечения можно попасть по направлению семейного врача или врача-специалиста.

В амбулаторном лечении из процедур восстановительного лечения компенсируется индивидуальная и групповая физиотерапия (в том числе бассейн) и эрготерапия, сеансы массажа (больным с умеренным или сильным параличом), сеансы грязелечения (пациентам с ревматоидным полиартритом, болезнью Бехтерева и выраженным анкилозом), лечебные сеансы физкультуры в криокамере и спелеотерапию (пациентам с хроническим бронхитом или бронхиальной астмой).

В стационарном лечении полностью оплачивается интенсивное восстановительное лечение. Пациент получает это в течение шести месяцев после острого заболевания, травмы или операции, и в случае имеющего медицинскую страховку пациента это до 21 койко-дня.

В течение 18 месяцев человек получает восстановительное лечение, если у него была травма головы или травма спинного мозга, вследствие которой возникло тяжелое или умеренное нарушение движения и по меньшей мере два тяжелых или умеренных функциональных нарушения. В этом случае за застрахованного оплачивается до 21 койко-дня до трех раз.

Восстанавливающее функции лечение человек получает шесть месяцев после острого заболевания, травмы или операции, вследствие которых возникло тяжелое или умеренное нарушение работы сердца, дыхания или движения, и в этом случае компенсируется стоимость до 14 койко-дней.

В случае поддерживающего функции стационарного лечения взрослым возмещается 80% и пациентам младше 19 лет — 100% стоимости койко-дня. Также возмещается лечение определенных хронических болезненных состояний, например, заболеваний опорных органов, умеренной или тяжелой ограниченности в движении, заболеваний нервов и мышц и других.

В определенных случаях койко-дни упомянутого проводящегося в больнице восстановительного лечения также можно продлить — на оговоренных в договоре медицинского учреждения и Больничной кассы условиях и в случае, если эффективность прежнего лечения доказана и его продолжение обоснованно.

Больничная касса не платит за стационарное санаторное лечение, потому что у санаториев отсутствует соответствующая лицензия. Однако в некоторых санаториях за счет Больничной кассы можно пройти амбулаторное восстановительное лечение.