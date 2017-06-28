Читатель: я купил гриль, он в упаковке, есть чек. Могу ли я вернуть его в магазин?

Департамент защиты прав потребителей отвечает, какие права есть у клиента, который купил в магазине товар, но все-таки решил, что хочет вернуть его или обменять. Следует различать физический магазин и интернет-магазин.

Читатель спрашивает:

Я купил гриль. Я еще не использовал его, но теперь подумал, что на самом деле я хочу не совсем такой, нужен немного побольше. Поскольку он не использовался, в упаковке и чек тоже сохранился, имею ли я право вернуть его в магазин и попросить вернуть деньги?

Отвечает эксперт по коммуникациям Департамента защиты прав потребителей Пилле Калда:

Если вы купили товар в обычном магазине, то обычный магазин не обязан принимать обратно купленный товар, потому что у вас при покупке было достаточно возможностей на месте ознакомиться с товаром и оценить, подходит ли он. Хотя закон к этому не обязывает, большие торговые сети все-таки ввели добрый обычай и разрешают в такой ситуации обменивать товары. Следовательно можно предложить это продавцу.

Если вы купили товар в интернет-магазине, то вы имеете право вернуть товар торговцу в течение 14 дней с момента его получения.