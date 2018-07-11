Читатель: выплатили декретные деньги — сразу отменили пенсию по нетрудоспособности. Что за дыра в законе?

Например, если доход человека за месяц, предшествующий получению пособия на трудоспособность, составил 1200 евро, и сумма выплачиваемого пособия составляет 217,51 евро, то пособие на трудоспособность пересчитывается по следующей формуле:

1200 (доход) — 1144,80 (90-кратная дневная ставка) = 55,20 евро (разница между доходом и 90-кратной дневной ставкой)

55,20: 2 = 27,60 евро

217,51 (сумма пособия на трудоспособность) — 27,60 (половина от разницы дохода и 90-кратной дневной ставки) = 189,91 евро

Сумма пособия на трудоспособность составит 189,91 евро.

Под доходом подразумевается заработная плата, а также: суммы, с которых платится налог на основании Закона об упрощенном налогообложении доходов от предпринимательства, родительское возмещение, возмещение по временной нетрудоспособности и выплачиваемое работодателем возмещение по болезни. Эти же виды выплаты, получаемые из-за рубежа, тоже считаются доходом. Если человек получает из другой страны вышеназванные доходы, то он обязан сообщить об этом в Кассу по безработице.

Согласно § 50 ст. 3 Закона о медицинском страховании, к возмещению по временной нетрудоспособности относятся:

возмещение по болезни; возмещение по беременности и родам; возмещение по усыновлению; возмещение по уходу.

Поэтому, если человеку выплачивается возмещение по беременности и родам (которое относится к возмещению по временной нетрудоспособности), то делается перерасчет пособия на трудоспособность по вышеприведенной схеме.

Согласно § 13 ст. 31 Закона о пособии на трудоспособность, если получатель пособия подтвердил, что выплаты или возмещение ему выплатили в период, отличающийся от предусмотренного календарного месяца, то месяцем выплаты или возмещения считается тот календарный месяц, когда получатель должен был получить эти выплаты на самом деле.

Если возмещение по беременности и родам выплачено Больничной кассой в соответствии с правовыми актами, то Касса по безработице не может передвинуть вышеназванную сумму на какой-либо другой месяц. Действующий Закон о пособии на трудоспособность не предусматривает перерасчет пособия в случае, когда временное возмещение по нетрудоспособности (в т. ч. декретные деньги) выплачивается в один календарный месяц за несколько месяцев. Перерасчет может быть сделан только в том случае, если Больничная касса при выплате возмещения ошиблась, и тогда получатель пособия на трудоспособность должен будет это документально подтвердить.