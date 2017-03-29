Читатель возмущен: Tele2 втихаря стала взимать с клиентов дополнительную плату

В Delfi Kasulik обратился читатель, по словам которого недавно Tele2 стал взимать со своих клиентов отдельную плату за звонки в сеть Top Connect. Tele2 утверждает, что данный прейскурант у них действует уже с 2013 года, но лишь с введением новой системы расчета начали брать деньги с клиентов.

”С февраля Tele2 стала брать со своих клиентов 0,75 евро за минуту при звонках на домашние телефоны сети Top Connect. Клиентов об этом не оповестили”, — пишет читатель.

По его словам, проблема заключается в том, что номера настольных телефонов Top Connect по виду ничем не отличаются от всех остальных; и для того, чтобы узнать, к какому оператору относится номер, надо его проверить на страничке Департамента технадзора.

”Ни один другой оператор не вводил такой платы, и Tele2 об этом своих клиентво не известила”, — добавил читатель.

Комментарий Tele2

Ситуацию комментирует пресс-секретарь Tele2 Лийна Лийв.

”Tele2 цен не поднимал. Прейскурант Tele2 на звонки на мобильные и домашние телефоны сети Top Connect для клиентов Tele2 действует с 1 июля 2013 года. Ранее по техническим причинам Tele2 не просил плату за сводки на стационарные телефоны”, — пояснила Лийв.

Также, по ее словам, в феврале Tele2 перешла на новую систему продаж и расчетов, и она автоматически привела ценообразование в соответствие с действующим прейскурантом. Мы уточнили прейскурант, и начиная с 1 марта 2017 года при звонках на стационарные телефоны Top Connect стала действовать цена за минуту разговора, основанная на цене пакета.

”В пакетах, содержащих бесплатные разговорные минуты, звонки на настольные телефоны Top Connect учитываются как бесплатные. В случае, если содержащиеся в пакете бесплатные разговорные минуты израсходованы, при звонках на домашние телефоны действует действует указанная в пакете цена. В пакетах, где нет бесплатных минут разговора, также действует цена, указанная в пакете”.