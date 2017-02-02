Читатель возмущен из-за полотенца с символикой Эстонии: им же можно подтереться!

Читатель Delfi Kasulik выразил свое беспокойство о том, разрешено ли законом продавать полотенце с цветами эстонского флага и тремя львами, которое он видел в магазине Selver. Ситуацию прокомментировали производитель полотенца и советник по символике государственной канцелярии.

В рекламной брошюре сети магазинов Selveri есть фотография продаваемого во время скидочной кампании полотенца, на котором изображены три сине-черно-белые полосы и три желтых льва.

"Selver в своей рекламной брошюре оскорбляет и насмехается над символикой Эстонского государства”, — пишет возмущенный читатель, и отмечает, что этим полотенцем можно вытереть что угодно — разве это не осквернение символики Эстонии?

Delfi попросил производителя полотенец и государственную канцелярию прокомментировать опасения читателя.

Отвечает Ивар Туул, представитель Tekstiilikompanii OÜ, которая произвела полотенца:

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"Нам очень жаль, если кто-то считает себя оскорбленным. Мы этого не планировали. Мы лишь хотели предложить жителям и гостям Эстонии красивую и нужную вещь.

Прежде всего это практичный и красивый подарок для всех. Для нас самих и для наших гостей. Государственные символы Эстонии установлены законом, и их использование точно определено.

Скомбинировав цвета и символы Эстонии мы создали дизайн махрового полотенца, который сам по себе не противоречит ни хорошей практике, ни закону. Это практичный сувенир, который мы распространяем только через конкретные каналы”.

Отвечает советник по символике Государственной канцелярии Герт Уйбоаэд:

"На данной фотографии видно, что на черном махровом полотенце изображены три золотых льва, а над ними изображена комбинация из трех сине-черно-белых полос.

Три золотых льва на черном фоне — не государственный герб Эстонии. Государственным гербом Эстонской Республики являются три шагающих и смотрящих прямо синих льва на золотом щите. Право на использование комбинации из синего, черного и белого цветов есть у каждого, и возможности использования не ограничены.

Это означает, что на полотенце позволено использовать комбинацию из сине-черно-белых полос и трех золотых львов."