26.06.2018, 13:09

Читатель в замешательстве: почему Telia настаивает на использовании собственных роутеров — обманывает клиентов?

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комментарий фирмы
Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор
EST 1
Wifi-ruuter Asus RT-N66U
Foto: Tiit Blaat

К Delfi обратился клиент Telia Роман, который недоумевает, почему оператор связи не хочет использовать для подключения интернета уже имеющийся у клиента роутер. Мужчина считает, что Telia хочет нажиться на клиентах.

“Хотелось бы узнать, почему предприятие Telia Eesti AS при договоре о подключении интернета настаивает на использовании собственных роутеров? Аргументируют это тем, что другие роутеры не подходят и вероятно вообще работать с их соединением не будут. Если твердо настаивать на своем, в конце концов соглашаются подключиться к вашему роутеру. В итоге все работает безупречно”, — пишет Роман.

“Добавлю, что роутеры от фирмы Telia стоят в разы больше аналогов в магазинах. Так что это: обман покупателей или действительно есть некие технические особенности, которые оправдывают такое навязывание продукта?“ — интересуется читатель

Telia: пользование устройств Telia гарантирует работу наших услуг на высоком уровне

“Одним из важнейших принципов для нашей компании является высокое качество оказываемых услуг. Мы делаем все возможное, в том числе и в техническом плане, для того, чтобы интернет в домах и устройствах наших клиентов работал максимально хорошо. Техническое оборудование, которое специалисты Telia предварительно тестируют, выбирая того или иного производителя, ту или иную модель — один из залогов качества работы наших услуг. Мы точно знаем их возможности работы в нашей сети, мы уверены в их безопасности, интеграции со всеми нашими услугами (например, Telia TV) и другими нашими устройствами (дигибоксы и пр.). Этого нельзя сказать про другие модели роутеров, которых на рынке представлено огромное количество”, — отвечает Ирина Кузина, руководитель по связям с общественностью Telia.

По ее словам, кроме всего вышеуказанного, модели роутеров, которые Telia предлагает для своих услуг, имеют возможность для дистанционного обслуживания. Это означает, что в случае каких-то неполадок специалисты оператора смогут гораздо быстрее оказать помощь, причем, клиенту не потребуется приносить роутер в представительство или вызывать техника на дом, что связано с определенными временными затратами.

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“Скажу больше, благодаря постоянному мониторингу устройств, авторизованных Telia, в ряде случаев мы можем устранить технические неполадки или программные ошибки еще до того, как они станут досаждать клиенту — это еще один аргумент, почему мы настоятельно рекомендуем пользоваться нашими услугами на базе протестированного нами оборудования”, — добавляет Кузина.

При этом, если клиент уверен в своих технических навыках и возможностях выбрать нужное устройство, а также он готов инвестировать их и свое время в то, чтобы настроить и поддерживать бесперебойную работу роутера, решая неизбежно возникающие в ходе эксплуатации технические проблемы, он может пользоваться услугами Telia и со своим роутером, объясняет она.

“В этом случае, однако, Telia не может гарантировать качества работы всех услуг, а также в случае возникновения проблем, поиск их решения ляжет на плечи клиента. Безусловно, каждый может взвесить свои возможности и интересы, учесть все затраты в том или ином случае и принять осознанное решение. Мы же со своей стороны настоятельно рекомендуем пользоваться устройствами Telia, поскольку только в этом случае можем гарантировать работу наших услуг на высоком уровне”, — отмечает Кузина.

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