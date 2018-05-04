04.05.2018, 06:59

Читатель: в Rimi ежедневно уничтожается пригодная еда на тысячи евро: красная рыба, торты…

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комментарий магазина и Продуктового банка
Ольга Привалова
Ольга Привалова
EST 18
Tort
фото иллюстративноеFoto: Karli Saul

Источник утверждает, что в Rimi ежедневно уничтожается в огромных количествах еда с истекающим сроком годности, но еще пригодная к употреблению. Торговая сеть рассказала свое видение ситуации и объяснила принципы переработки и жертвования продуктов питания.

В редакцию русского Delfi поступила информация, что якобы в магазине Rimi в столичном районе Тонди уничтожается еще пригодная к употреблению еда в огромных количествах. По словам источника, ежедневно под пресс идет продуктов на сумму порядка 12 000 евро, у которых истекает срок годности. ”Хлеба — на 200 евро ежедневно, нескольно тортов, дорогая красная рыба. Эта еда еще пригодна к употреблению. Люди, принимавшие этот закон, просто никогда не голодали!” — добавил рассказчик.

Rimi — о пожертвованиях

Ситуацию комментирует пресс-секретарь торговой сети Катрин Батс.

”Rimi — одна из основных розничных сетей, жертвующих Продуктовому банку. Это означает, что ежедневно по всей Эстонии оптом собирается еда из магазинов Rimi, которая посредством Продуктового банка доходит до нуждающихся. Так, долго хранящуюся еду жертвует и Тонди Rimi”, — поведала Батс.

Информация о тондиском магазине, по ее словам, очевидно, ложная: ”На такие суммы мы никогда в этом магазине еды не списывали. Из приведенного описания ясно, что предоставивший его не имеет верного представления, как следует перерабатывать списанные продукты. У этого — четкие правила и логика”.

В качестве пояснения: в основном они жертвуют продукты с маркировкой ”наилучший до”, то есть долго хранящиеся. Это, например, мука, макароны, кофе, сладости и т. п. Их, по закону, можно жертвовать и по истечении срока годности. Можно и продавать, что некоторые сети делают; но Rimi решил их отдавать организациям.

ТОП

Пожертвование товара ”годен до”, то есть свежего, также строго регламентировано законом. Этот товар по истечении срока годности нельзя ни жертвовать, ни продавать. Таким образом, единственная возможность его пожертвовать — в последний день истечения срока годности. В тот же день еда должна быть реализована: то есть пройти или горячую обработку, или быть заморожена.

”Пожертвование такого товара у нас — у единственной эстонской розничной сети — также практикуется, но не во всех магазинах. — продолжила Катрин Батс. — За этим стоит возможность Продуктового банка собрать еду в соответствии с требованиями (сохранить ”цепочку холода”), а также незамедлительно провести тепловую обработку. Ситуация с годами значительно улучшилась”.

”К сожалению, на сегодняшний день нет возможности (даже в Таллинне и в Харьюмаа) делать это во всех магазинах. Мы очень ждем тот день, когда Продуктовый банк каждый вечер из всех Rimi сможет забирать свежий товар и доставлять его нуждающимся. Знаю, что над этим уже работают. У них есть несколько проектов для осуществления этого, а партнер и единомышленник — Rimi”, — резюмировала специалист.


Продуктовый банк — о плодотворном сотрудничестве

От лица Продуктового банка ситуацию комментирует руководитель проектов Марие Канарик.

По ее словам, между ними и Rimi — очень хорошее действующее сотрудничество. ”Они как розничная сеть — одни из крупнейших жертвователей”.

”Обе стороны постоянно работают над тем, чтобы сотрудничество было бы еще эффективнее. Rimi жертвует товар нам уже со времен основания Продуктового банка, поскольку один из важных рабочих принципов для них — социальная ответственность”, — объяснила Канарик и добавила, что жертвование еды происходит в соответствии с принципами и правилами, установленными с целью пищевой безопасности.

По словам Канарик, основная цель организации — спасти пригодную еду, которую хотят выбросить по какой-либо причине, и отдать ее нуждающимся, в число которых, в основном, входят дети и многодетные семьи.

Еда в продуктовый банк поступает двумя способами. Во-первых, помогают фирмы-производители продуктов, сети крупных супермаркетов, маленькие магазинчики, фермеры. А во вторых, два раза в год по всей Эстонии проходят дни сбора продуктов, организованные банком.

Распределять еду между людьми тоже можно двумя способами. Еженедельно волонтеры банка собирают пакет необходимой еды, который передается людям, выбранным социальными работниками города. А также еда направляет в другие благотворительные организации, связанные с помощью столкнувшимся с трудностями людям.

Марие рассказывает, что в 2016 году Eesti Toidupank собрал и распределил примерно один миллион килограмм еды, и это количество с годами лишь возрастает. Самые ценные продукты — это супы в банках и консервы.

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Читатель: в Rimi ежедневно уничтожается пригодная еда на тысячи евро: красная рыба, торты…

04.05.2018
Источник утверждает, что в Rimi ежедневно уничтожается в огромных количествах еда с истекающим сроком годности, но еще пригодная к употреблению. Торговая сеть рассказала свое видение ситуации и объяснила принципы переработки и жертвования продуктов питания.
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