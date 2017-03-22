Читатель: транспортировка электричества — малозаметная афера государственного масштаба?

Читатель обратился в редакцию Delfi с вопросами об услуге транспортировки электроэнергии. Ему нынешняя ситуация кажется абсурдной, и он полагает, что ”налицо — малозаметная афера государственного масштаба, которая, однако, приносит немалую прибыль”. Ситуацию проясняет Elektrilevi.

Читатель удивляется наличию в счетах за электричество графы "транспортировка электричества" и рассуждает: "Давайте вернемся во времена эстонских крон, примерно в 2008-2009 годы, и вспомним счета за электричество: они составляли от 15 до 25 крон на трехкомнатную квартиру — примерно 1-2 евро".

Читатель продолжает: "Сегодня, спустя 8-9 лет, счет в трехкомнатной квартире за электричество стал 35-40 евро, что в кронах составило бы сумму 600-630. Хорошо: спишем на то, что прошло время, все-таки 8-9 лет, и жизнь подорожала. Давайте поделим эту сумму на 3, и тогда у нас получится 200-220 крон за электричество по старому курсу (ориентировочно) то есть счета увеличились на 100%.

Теперь у меня главный вопрос: каким образом раньше, во времена счетов в размере 1 евро, компании-поставщики электроэнергии справлялись с обслуживанием сетей? Ведь именно это — единственная логика оплаты транспортировки электричества — обслуживание сетей! Пусть они расскажут детально, что такое транспортировка электричества, обслуживание сетей, и самое главное: как они раньше справлялись?

Давайте посчитаем, опять-таки ориентировочно, сколько денег собирают госкомпании с транспортировки электричества. Сегодня в Ласнамяэ живут 117 000 человек. Давайте поделим эту цифру на 4: столько в среднем живет человек в каждой квартире (грубо говоря). Получится ориентировочно 30 000 квартир в Ласнамяэ. Средний счет за транспорт электричества составляет около 10-20 евро. Давайте возьмем самую низкую цифру — 10 евро и умножим на 30 000 квартир. У нас получится 300 000 евро собранных денег с Ласнамяэ в месяц. Я думаю, что эта цифра — больше, так как расчеты ориентировочны, и есть еще крупные предприятия, которые я не считаю.

Идем дальше: Хааберсти — 41 000 человек, Мустамяэ — 67 000, Кристийне — 30 000 человек, Нымме 38 000 человек, Копли — 7000 человек (Пыхья-Таллинн — 56 000 человек — прим. ред.) и центр — 70 000 человек. Получаем 253 000 во всех этих районах. Делим на 4 человека в каждой квартире (по-максимуму), получаем ориентировочно 63 000 квартир.

Умножим это число на 10 евро — средний счет за транспорт электричества, и получим еще примерно 630 000 евро. Складываем 630 000 с 300 000 в Ласнамяэ, и у нас получается 930 000 евро с города Таллинна. Напомню, что я не считал крупные производста, компании, магазины, отели и т.д. Короче говоря, смело округлим до миллиона евро (но я думаю, что эту цифру можно умножить на 2). Столько получают компаниия по доставке электричества в месяц (примерно). И это — 12 миллионов евро в год, опять же — примерно! И это — только Таллинн!

Хотелось бы понять, куда расходуются эти деньги? Сколько потрачено на обслуживание сетей в Таллинне? Давайте вспомним, что мы живем в XXI веке, и подстанции, провода, автоматы сегодня не горят синим пламенем; везде стоят предохранители и другая очень умная техника, которая предотвращает крупные аварии. Давайте в принципе вспомним, когда последний раз в вашем доме — и вообще в районе — полностью гас свет, и как часто такое бывает? Когда последний раз вы видели погруженный в темноту микрорайон? Так на какое обслуживание сетей тратят деньги? Что за поломки такие случаются с сетью?”

Комментарий Elektrilevi

На вопросы читателя отвечает заведующий рыночными отношениями Elektrilevi Лембит Сюнт:

"Из письма читателя неясно, кто ему выставляет счета за коммунальные услуги, и как они формируются. В целом же можно предположить, что это КТ, которое закупает услуги сети и электроэнергию на весь дом в точку подключения. В таком случае у квартир нет прямых договоров с поставщиком электричества, и дальнейший расчет производится внутри товарищества. Поэтому затруднительно прокомментировать содержание и размер выставляемых жильцам счетов.

Со стороны Eesti Energia в выставленных клиентам счетах плату за сеть начали считать отдельно от электроэнергии уже в 2005 году на основании Закона о рынке электроэнергии.

В письме речь идет о разнице в счетах за электричество в квартирах одного типа в разные годы. Корректное сравнение может быть основано лишь на одинаковых объемах услуги (например, потребленные киловатт-часы). На основании данных о потреблении в целом можно сказать, что, в зависимости от клиента, могут значительно различаться как потребление услуг, так и вытекающие из этого размеры счетов в квартирах того же типа и размера.

Подробнее об изменении платы за сеть в течение времени можете прочесть тут.

В течение этого времени индекс потребительских цен вырос на 44%, а стоимость услуги сети — на 30%. Это означает, что в действительности услуга сети в отношении общей дороговизны жизни подешевела на 14%, и Elektrilevi для удержания цены на разумном уровне действовала эффективнее, чем прочая экономика вокруг нас. Для предприятия сети лишь расходы, связанные с одним местом потребления, составляют в среднем 10 евро в месяц даже тогда, когда электроэнергию не потребляют.

Соотношение компонентов, воздействующих на величину счета за услугу сети, смотрите на рисунке ниже.

ГРАФИК: счет среднего домашнего клиента (потребление 3 000 кВт/ч в год) за услуги сети с 01.04.2014.

Что касается доходов от плат за услугу сети, то тут некорректно вырывать из контекста показатели одного региона, и их обобщать. В Законе о рынке электроэнергии есть принцип, на основании которого величина платы за услугу сети не может зависеть от географического положения потребителя. Это означает, что, например, в таллиннской квартире и в квартире где-нибудь в сельской местности цены на услуги сети одинаковы и формируются с учетом трат на поддержание всей сети.

У Elektrilevi по Эстонии — более 60 000 километров ЛЭП и свыше 23 000 подстанций. Содержание и обновление такого количества имущества требует значительных средств.

Из письма читателя видно, что перебои в подаче электричества — редкое явление и надежность снабжения — хорошая. Действительно, электросеть из года в год становится все надежнее, и количество поломок в сети Elektrilevi за пять лет снизилось на треть. Однако за этим стоят масштабные инвестиции и работы по реновации. Только в прошлом году мы инвестировали в улучшение качества услуг сети 88,5 миллионов евро, построили 253 новых подстанции и провели 2 699 км ЛЭП. Уменьшить количество поломок и их продолжительность позволили также и автоматизация электросети и использование инфотехнологий.

В районах с высокой плотностью предприятий в случае поломки существует возможность автоматического переключения для восстановления подачи электричества; и, таким образом, у клиентов в принципе не может случиться перебой в подаче.

В то же время следует учитывать, что электросеть района Ласнамяэ построена преимущественно в 1970-80 годы, и в скором времени будет нуждаться в крупных инвестициях. Еще больших усилий требуется приложить для обеспечения надежной подачи электричества в сельских районах.

Все это отражается на цене услуги сети, которая должна покрывать затраты на поддержание и обновление системы. В нее входят также и траты за услугу передачи от основного предприятия Elering. Кроме того, в счете указаны также и госналоги — плата за возобновляемую энергию и акциз на электричество".