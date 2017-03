Читатель: страховая фирма требует за возмещение ущерба завышенную сумму

К Delfi обратилась Евгения, удивленная поведением страховой фирмы If Kindlustus. Она недоумевает, почему фирма прислала требование о возмещении ущерба спустя три года и при этом, по ее мнению, завысив цену.

В конце апреля 2014 года Евгения уехала с места аварии, так и не заметив что задела чужую машину. Она выезжала с парковки и задела, как она говорит, неправильно припаркованный автомобиль. По ее словам, на пути у нее была мусорная машина и ей пришлось лавировать.

”Спустя три года после небольшой аварии, в которой я случайно оставила маленькую царапину на бампере другой машины, страховая фирма прислала мне требование за совершенный ремонт почти на 700 евро! После моего обращения в Фонд дорожного страхования фирма IF Kindlustus сделала "скидку", снизив требование до 450 евро”, — жалуется Евгения.

Женщина считает, что указанная за ремонт поцарапанного ей автомобиля сумма была изначально завышена, и осталась таковой даже после скидки. По ее словам, она обратилась в другие ремонтные фирмы, чтобы узнать о стоимости аналогичного ремонта, где ей сообщили, что такой ремонт стоит в пределах 200-300 евро.

”При переписке с IF kindlustus я спросила: почему ко мне обратились почти 3 года спустя? Сотрудник ответил, что они в течение 3 лет имеют право востребовать деньги за ремонт. Но я заплатила 3 года назад госштраф. А сумма в 700 евро за царапину на бампере — нереальна”, — недоумевает Евгения.

Руководитель коммуникационного отдела If P&C Insurance As Тамбет Аси ответил на запрос Delfi, что Евгения жалуется на условия, на которые она сама же до этого согласилась.

”Это клиент дорожного страхования If Kindlustus, который был виновником аварии, наехал на другой автомобиль и покинул место происшествия. Свидетели сообщили о случившемся в полицию, которая завела производство о проступке. Клиент обжаловал решение по производству о проступке, но суд решил, что отъезд с места происшествия и причинение ущерба доказаны, и не удовлетворил жалобу. Клиенту был назначен денежный штраф", - разъяснил Аси.

"Исходя из решения суда, который подтвердил вину причинившего ущерб, If Kindlustus представил клиенту требование по покрытию расходов, что является стандартной процедурой. Что касается требуемой к возврату суммы, через примирительный орган с клиентом было заключено соглашение, что клиент возместит данную сумму. Заключенное с клиентом соглашение предусматривает, что если он будет придерживаться графика выплат или заплатит досрочно, то If P&C Insurance AS пойдет навстречу и частично откажется от востребования указанной суммы", - добавил представитель If.

Аси подчеркнул: "Так как клиент жалуется на сумму и условия, на которые он раньше сам дал согласие в процессе соглашения, то в данном случае сложно что-либо еще добавить”.

Delfi также попросил представителя If Kindlustus объяснить, почему востребование денег занимает так много времени, и как они выбирают фирму по ремонту.

”Так как объем предъявляемых требований большой, то может случиться, что требования доходят до сторон с большей задержкой, исходя из закона, данные требования о возмещении можно представить в течение трех лет”, — объяснил Тамбет Аси и добавил, что If Kindlustus очень тщательно выбирает партнеров по ремонту для возмещения ущерба, в первую очередь исходя из качества предлагаемого ремонта и уровня удовлетворения клиентов.