Читатель спрашивает: могу ли я продать свое имущество без согласия супруги?

"Имеет ли моя супруга право на эту землю или я могу единолично решать, что делать с землей (продать, подарить, завещать детям)? Как с хуторским домом? Его владельцем я стал только после смерти отца. Я тогда уже был в браке. В случае хуторского дома должен ли я спрашивать согласия супруги, если хочу оформить на этот дом договор дарения или завещать детям?" — спрашивает читатель Maaleht.

Статья 141 действовавшего в 1995–2010 годах Закона о семье устанавливала, что возвращенное одному из супругов на протяжении брака противоправно отчужденное имущество — его раздельное имущество. Таким образом, решение относительно возвращенной земли вы можете принимать без супруги.

Если вы построили хуторской дом на той же самой возвращенной земле, то и дом тоже ваш. Строения, как известно, относятся к земле, являются ее неотъемлемой частью и отдельно не находятся в гражданском обороте. Это означает, что вы можете вместе с землей продать и дом, не спрашивая разрешения у супруги.

Но все-таки в определенных случаях следует учитывать интересы не являющегося владельцем супруга.

Во-первых, если в строительство дома помимо вас вкладывалась и супруга, то у нее по окончании имущественных отношений может возникнуть право на компенсацию. Согласно части 3 статьи 27 действующего Закона о семье, в состав раздельного имущества не включаются те затраты, которые каждый из супругов сделал за время существования режима общности имущества для получения выгоды от имущества в виде труда или имущественных

выплат (необходимые и полезные затраты). Стоимость таких затрат включается в совместное имущество супругов.