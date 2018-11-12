12.11.2018, 19:01

Читатель спрашивает: могу ли я продать свое имущество без согласия супруги?

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Иво Махов
Иво Махов
 
EST
KINNISVARA
Kinnisvara müükFoto: Karin Kaljuläte

"Нашу семью в 1940-х годах отправили в Сибирь (я тогда был еще ребенком). Теперь мы все реабилитированы, и отец отказался от возвращенной ему земли в мою пользу. Землю вернули мне".

"Имеет ли моя супруга право на эту землю или я могу единолично решать, что делать с землей (продать, подарить, завещать детям)? Как с хуторским домом? Его владельцем я стал только после смерти отца. Я тогда уже был в браке. В случае хуторского дома должен ли я спрашивать согласия супруги, если хочу оформить на этот дом договор дарения или завещать детям?" — спрашивает читатель Maaleht.

Статья 141 действовавшего в 1995–2010 годах Закона о семье устанавливала, что возвращенное одному из супругов на протяжении брака противоправно отчужденное имущество — его раздельное имущество. Таким образом, решение относительно возвращенной земли вы можете принимать без супруги.

Если вы построили хуторской дом на той же самой возвращенной земле, то и дом тоже ваш. Строения, как известно, относятся к земле, являются ее неотъемлемой частью и отдельно не находятся в гражданском обороте. Это означает, что вы можете вместе с землей продать и дом, не спрашивая разрешения у супруги.

Но все-таки в определенных случаях следует учитывать интересы не являющегося владельцем супруга.

Во-первых, если в строительство дома помимо вас вкладывалась и супруга, то у нее по окончании имущественных отношений может возникнуть право на компенсацию. Согласно части 3 статьи 27 действующего Закона о семье, в состав раздельного имущества не включаются те затраты, которые каждый из супругов сделал за время существования режима общности имущества для получения выгоды от имущества в виде труда или имущественных
выплат (необходимые и полезные затраты). Стоимость таких затрат включается в совместное имущество супругов.

Во-вторых, если участок с жилым домом приобретен после 1 января 2015-го и жилой дом является жильем семьи или в нем живет отдельно не являющийся владельцем супруг, для отчуждения всего участка все-таки нужно согласие супруга.

Речь идет о новой норме, которую с 2015 года предусматривает часть 2 статьи 27 (1) (смотрите также прикладное положение — часть 2 статьи 211). Поскольку вы приобрели участок раньше, то вас это положение, очевидно, все-таки не касается.

Если хуторской дом унаследован от отца отдельно как движимое имущество и земля к нему приватизирована позднее во время брака, участок вместе со строениями считается совместным имуществом. Распоряжаться им вы можете только вместе с супругой. Но поскольку стоимость совместного имущества выросла из-за унаследованных вами как движимое имущество строений, при окончании имущественных отношений имеете право на компенсацию вы.

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