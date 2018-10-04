Читатель спрашивает: имею ли я право проверять, на что бывшая жена тратит уплаченные мной алименты?

"Пожалуйста, объясните схему выплаты алиментов, чтобы я мог давать своей бывшей жене точную сумму. Потому что жена грозит мне судом и алиментами. Есть ли у меня тоже какое-то право спрашивать, куда она использует данные мной деньги? Потому что я знаю, сколько уходит на ребенка, и она сама покупает бытовую технику, выплачивает кредит. Склонен считать, что данные мной деньги используются не столько на ребенка, а на оплату своих счетов, потому что материнская зарплата этого не позволяла бы", — пишет читатель.

В 2018 году минимальные алименты на ребенка — 250 евро в месяц. При необходимости в суде можно требовать и сумму больше этой (если докажут, что потребности ребенка больше) или ходатайствовать об уменьшении этой суммы (если возможности плательщика очень ограничены).

Закон о семье не предусматривает контроля над тем, как другой родитель использует алименты. Предполагается, что воспитывающий ребенка родитель использует алименты в интересах ребенка.

Если есть подозрение, что родитель использует деньги не в интересах ребенка и, несмотря на поступление алиментов, страдают интересы ребенка, следует обратиться в суд для изменения права опеки или ограничения права распоряжения имуществом. Стоит также отметить, что определенная часть расходов на жилье, еду и транспорт также считается расходами на ребенка. Общую информацию о системе выплаты алиментов можно прочитать на www.juristaitab.ee.