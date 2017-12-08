Читатель сокрушается: реформа налогообложения затрагивает и получающих родительскую зарплату

Обратившийся к Ärileht читатель жалуется на то, что вступающие в силу с нового года изменения в системе налогообложения, в рамках которых поднимается необлагаемый налогом минимум до 500 евро, приведут к тому, что люди, имеющие доход от 2100 евро и более, должны будут со всей суммы отдавать 20 процентов государству, что также касается матерей, получающих родительскую зарплату.

Советник отдела пособий Департамента социального страхования Пирьо Кюннапуу поясняет, что пока с родительского пособия взимаются налоги, этих выплат тоже касается общая система налогообложения, то есть, если доход выше 2100 евро, то с нового года вся сумма будет облагаться налогом.

По словам Кюннапуу, по состоянию на начало ноября (с учетом и ноябрьских выплат), 1708 человек получали родительские пособия свыше 2100 евро.

Этим людям Департамент социального страхования направил по электронной почте уведомления о том, что с 2018 года необлагаемый подоходным налогом минимум в их отношении учитываться не будет, отчего родительская зарплата будет меньшей, чем раньше.