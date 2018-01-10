Читатель: почему я должен платить налог с компенсации за обучение эстонскому языку?

Читатель, недавно сдавший экзамен по эстонскому языку на категорию B1, недоумевает: судя по опыту его знакомого, полученную компенсацию за обучение нужно указывать в налоговой декларации, но почему с нее взимается налог? Объясняет специалист Налогово-таможенного департамента.

”Недавно сдал экзамен на категорию эстонского языка B1 и получил компенсацию обучения 320 евро. Мой знакомый, сдавший этот же экзамен в прошлом году и получивший такую же компенсацию, не указал эту сумму в налоговой декларации за прошлый год, ему позвонили и потребовали указать ее, а также заплатить с нее подоходный налог”, — пишет читатель.

”Мне не совсем понятно, должен ли я указывать данную сумму в своей декларации, а также почему я должен платить с нее налог, ведь никакой прибыли я не получил, поскольку курсы стоили дороже? По такой логике я должен платить налог с возврата переплаченных налогов”, — констатирует мужчина.

Ситуацию прокомментировала Delfi специалист отдела налогов Налогово-таможенного департамента Татьяна Клеттенберг:

Чтобы более подробно прокомментировать эту ситуацию, необходимо знать, была ли сумма расходов по обучению изначально задекларирована и каков был возврат подоходного налога.

Из дохода в налоговом периоде можно вычесть расходы на обучение, уплаченные за обучение за себя и за не достигшего возраста 26 лет ребенка, внука, сестру или брата, либо, в случае отсутствия указанных выше расходов на обучение, расходы на обучение одного постоянного жителя Эстонии в возрасте до 26 лет.

К примеру, расходы на обучение, уплаченные за курсы по эстонскому языку, были произведены в 2016 году в размере 500 евро. Если на момент подачи декларации за 2016 год (срок подачи 31.03.2017) компенсация за изучение эстонского языка еще не была получена, то у декларирующего было право получить возврат подоходного налога с полной уплаченной суммы за обучение, т. е. 500х20%=100 евро. Если же к тому времени компенсация поступила, то право на возврат подоходного налога есть только в сумме (500-320)х20%=36 евро. Человек заплатил за курсы из своих личных денег 180 евро, поэтому право на возврат подоходного налога у него есть только с этой суммы — 36 евро.

Может получится и так, что декларация уже представлена и расходы по обучению задекларированы в размере 500 евро, с них возвращен подоходный налог 500х20%=100 евро. Компенсация поступает позже, допустим в конце года, в этом случае, когда человек подает декларацию о доходах за 2017 год (срок подачи 31.03.2018), то полученную компенсацию он указывает в графе "доход". Таким образом, с 320 евро надо будет 20% подоходного налога вернуть государству обратно — 320х20%=64 евро. В итоге получается перерасчет по подоходному налогу. За 2016 год он получил возврат подоходного налога 100 евро, в 2017 году возвращает подоходный налог 64 евро. Итог: 100-64=36 евро.

Что касается информации о возмещении, то на сайте SA Innove указано, что подоходный налог из выплачиваемой суммы не удерживается, это означает, что расходы на обучение на сумму до 320 евро компенсируются лицу в 100% размере. В соответствии с ч. 2 ст. 26 Закона о подоходном налоге, лицо не может вычесть из своих доходов расходы на обучение в пределах суммы, о которой подается ходатайство. SA Innove передает информацию о выплаченном возмещении в Налогово-таможенный департамент.