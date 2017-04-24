Читатель: почему тележки Rimi бьются током?

В редакцию Delfi Kasulik написал читатель. По его словам, его часто бьют током тележки Rimi.
„Нигде больше не замечал, но именно в магазинах Rimi можно получить разряд тока от тележки. Это какая-то их особенность, или с чем это связано?” — спрашивает читатель.
По словам пресс-секретаря Rimi Катрин Батс, причина, скорее всего, кроется в сочетании нескольких факторов. То есть в зависимости от одежды и обуви человека , а также полового покрытия магазина такое может случаться. ”Наверняка, все люди замечали, что порой их бьет током, порой — нет”, — добавила она.
Muuga aedlinn, Majaosa, 124 000 EUR
Tallinn, Квартира, 67 900 EUR
Зарегистрированные (1) Анонимные (10)