Читатель: почему тележки Rimi бьются током?

В редакцию Delfi Kasulik написал читатель. По его словам, его часто бьют током тележки Rimi.

„Нигде больше не замечал, но именно в магазинах Rimi можно получить разряд тока от тележки. Это какая-то их особенность, или с чем это связано?” — спрашивает читатель.

По словам пресс-секретаря Rimi Катрин Батс, причина, скорее всего, кроется в сочетании нескольких факторов. То есть в зависимости от одежды и обуви человека , а также полового покрытия магазина такое может случаться. ”Наверняка, все люди замечали, что порой их бьет током, порой — нет”, — добавила она.