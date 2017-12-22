Читатель: почему пенсия по нетрудоспособности у одних облагается налогом, а у других — нет?

В редакцию Delfi обратилась читательница Татьяна, которую привело в замешательство налогообложение пенсии по нетрудоспособности. Оказывается, такие пенсионеры теперь делятся на два типа, причем у одних пенсия налогом не облагается, а у других облагается. Налогово-таможенный департамент объяснил разницу между двумя пособиями.

"Оказывается, с 2018 года пенсионеры по нетрудоспособности разделяются на два лагеря: одни, у кого не закончился срок получения пенсии по нетрудоспособности, и другие, которым пришлось переоформлять пенсию в Кассе по безработице согласно новому закону. Разница между ними в том, что у первых будет сниматься подоходный налог с пенсии, а у вторых нет. Только я не понимаю, в чем разница?" — недоумевает Татьяна.

Как отмечает читательница, на сайте Департамента социального страхования пенсия по нетрудоспособности теперь стала называться пособием по трудоспособности, но разница между ними ей все равно непонятна.

Примеры с сайта Департамента социального страхования ПРИМЕР 1: человек получает зарплату в размере 1000 евро в месяц и пенсию по нетрудоспособности в размере 320 евро в месяц. Суммарный доход человека, подлежащий обложению подоходным налогом, составляет 1320 евро в месяц. Поскольку доход, облагаемый подоходным налогом, в общей сложности превышает 1200 евро в месяц, человек имеет право на освобождение от подоходного налога в размере 433 евро в месяц (500-(500/900)*(1320-1200)). В данном примере человек должен решить, хочет ли он применять освобождение от подоходного налога у работодателя или у нас, причем необходимо учитывать то обстоятельство, что при другом плательщике дохода обложению подоходным налогом подлежит доход с первого евро.



ПРИМЕР 2: человек получает зарплату в размере 1000 евро в месяц и пособие по трудоспособности в размере 220 евро в месяц. Суммарный доход человека, подлежащий обложению подоходным налогом, составляет 1000 евро в месяц. Человек имеет право на освобождение от подоходного налога в размере 500 евро в месяц.

По словам специалиста отдела налогов Налогово-таможенного департамента Татьяны Клеттенберг, ответ на самом деле очень простой.

"Пенсия по нетрудоспособности (töövõimetuspension), которую выплачивает еще Департамент социального страхования, является налогооблагаемым доходом, это один из видов государственной пенсии. Пособие по трудоспособности (töövõimetoetus), выплачиваемое Кассой по безработице на основании Закона о подоходном налоге (п. 3 ч. 3 ст. 19), свободно от налога (с 1 января.2015 г.). Разница только в этом", — объясняет специалист.