Читатель интересуется, почему иногда для того, чтобы получить скидку в Rimi, нужно распечатать купон из терминала, а иногда для получения скидки хватает и карточки клиента.

”Почему для получения скидки в Rimi не достаточно предъявить карточку клиента на кассе или кассе самообслуживания, почему нужно дополнительно распечатывать из терминала скидочный купон? Путаницу создает еще и то, что если распечатать показанные в терминале определенные предложения, то купон на кассе не принимают — эта скидка уже подтверждена карточкой клиента. Когда нужно распечатывать купон, а когда нет?” — задается вопросом читатель.

По словам пресс-секретаря Rimi Катрин Батс, торговая сеть время от времени организует кампании, которые работают по-разному. Во время этих кампаний клиент получает скидку со всей покупки.

”Например, сейчас идет кампания, во время которой даем клиентам сразу скидку в 5%, и с каждой покупкой клиент может накопить размер скидки. Чем больше сумма покупки, тем больше скидка”, — рассказывает Батс и добавляет, что обзор кампании и размер накопленной клиентом скидки виден в терминале и на сайте Rimi

”Клиент может распечатать купон на скидку в 5%, или же начать копить на скидку большего размера — до 10%. В таком случае действительно нужно распечатать купон, чтобы на кассе действовала именно выбранная клиентом скидка”, — объясняет Батс.

Еженедельные предложения, которые выбираются на основе истории покупок, являются персональными для каждого клиента. Их клиент может проверить в терминале.

По словам пресс-секретаря, на кассе скидка на предложения учитывается автоматически, и распечатывать ничего не нужно, а возможность распечатать список персональных предложений создана для удобства клиента — чтобы не забыть, на что у него есть скидка.