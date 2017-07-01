Читатель: почему Coca-Cola Plaza продает несвежий попкорн с пола?

Delfi Kasulik написал читатель, недовольный обслуживанием в кинотеатре Coca-Cola Plaza в Таллинне. По его словам, там не только продают несвежий попкорн, но и хранят его на полу.

Молодой человек ходил смотреть кино в Coca-Cola Plaza с младшим братом, и решил купить ему попкорн. На кассе продавец подал ведерко с совершенно холодным попкорном. Клиент попросил теплый попкорн, на что продавец ответил, что они в тот день вообще не включали машину для его приготовления.

Удивленный покупатель спросил, когда же был сделан тот попкорн, что ему предлагают. По его словам, продавец лишь пожал плечами и сказал, что вроде бы позавчера. При этом таких готовых ведерок с попкорном на полках за прилавком стояло полно — по подсчетам читателя, около 50 штук.

По его словам, он бы понял, если бы Coca-Cola Plaza заготовила заранее много попкорна в день, когда кинотеатр забит народом, чтобы всем хватило, но в тот день внутри было совсем немного посетителей.

Через пару месяцев читатель снова посетил Coca-Cola Plaza с другом. Так как до начала киносеанса было достаточно времени, то они отправились в небольшой зал ожидания, который находится слева от стенда с едой. В зале стоят несколько кресел и барная стойка.

Молодые люди из любопытства заглянули за барную стойку и к своему удивлению обнаружили мешки холодного готового попкорна на полу, которые он и сфотографировал.

Читатель возмущен: мало того, что кинотеатр продает несвежий попкорн, да еще и хранит его прямо на полу в зале. При этом цены на закуски и сладости в кинотеатре достаточно высокие, отмечает он.

Кинотеатр: это недоразумение

Директор по маркетингу и продажам Forum Cinemas Лийс Менгель отметила, что кинотеатр исходит из принципа, чтобы предлагаемый попкорн был свежим и вкусным, поэтому у каждого стенда с едой установлены машины для приготовления попкорна.

По ее словам, в большом объеме попкорн заготавливается заранее в случаях, когда в кинотеатре одновременно раскуплены несколько больших залов, или же на время особых мероприятий, чтобы предложить клиентам быстрое обслуживание.

”Приносим извинения и сделаем со своей стороны все, чтобы описанная ситуация больше не повторилась”, — сообщила Менгель и добавила, что все продавцы пройдут дополнительный тренинг по обращению с попкорном.

Что же касается фото мешков попкорна на полу, то по ее словам, это был старый попкорн, который был упакован в мешки, чтобы его потом выбросить. Она признает, что место хранения было выбрано неудачное, и отныне его будут хранить лишь в предназначенном для этого помещении.