Читатель: Omniva не доставила посылку в обещанный срок, а служба поддержки клиентов не работала

В редакцию Delfi обратился читатель с проблемой, с которой он столкнулся при отправке посылок из Латвии в Эстонию. В обоих случаях Omniva обещала доставку в течение одного рабочего дня, но посылки пришли уже только после праздников, а в последний рабочий день служба поддержки клиентов не работала из-за технической неполадки.

По словам Сергея, в пятницу, 22 декабря, он отправил две посылки из Латвии в Эстонию: одну как бизнес-клиент Omniva, а вторую как обычный клиент, но с условием доставки в течение одного рабочего дня. Как он уверяет, согласно договору бизнес-клиента, срок доставки составляет также один день.

В итоге 23 декабря, в субботу, ни одна из посылок не прибыла на место.

”И что самое странное и, как я считаю, неприемлемое для такой фирмы, как Omniva — в такие важные дни просто отключить телефон поддержки клиентов по причине ”технической проблемы”. Телефон не работал в пятницу и субботу, когда это было необходимо, а затем уже не отвечал по причине рождественских праздников, но техническая проблема, видимо, резко исчезла”, — возмущается Сергей.

По словам руководителя по связям с общественностью Omniva Кайи Сепп, проблемы клиента фирма может, к сожалению, прокомментировать только в общих чертах, так как он не сообщил в письме к Delfi более точные данные о посылках.

”Товар между Эстонией и Латвией мы доставляем на следующий рабочий день, если посылка положена в почтовый автомат перед вечерним сроком разгрузки автомата или передана курьеру. Если клиент передал посылку 22 декабря (в пятницу), то правильный срок доставки должен был быть в следующий рабочий день, то есть уже после праздников, 27 декабря”, — объясняет Сепп.

Она также отмечает, что сбой в оказании услуг поддержки клиентов действительно имел место и был вызван неисправностью в сети Telia, вследствие чего была нарушена работа информационной линии Omniva, почтовых контор и почтовых автоматов.

По словам Сепп, эта техническая неисправность произошла 20 декабря, но в результате нее проблемы в работе телефона поддержки клиентов продолжались и в следующие дни.

Omniva приносит извинения клиентам, которые в эти дни испытывали проблемы при попытке связаться с фирмой или вообще не смогли связаться.