Читатель: обновление сертификатов ИД-карты прервалось — теперь она бесполезна и в э-услугах, и в магазинах!

В редакцию Delfi обратился читатель, который попытался обновить сертификаты ИД-карты и это почти удалось, но в какой-то момент обновление остановилось и теперь ИД-карту больше невозможно использовать в э-услугах. И он такой не единственный.

Из-за возникшего в ходе обновления сбоя Департамент полиции и погранохраны (PPA) по состоянию на конец октября вынужден был выдать в гарантийном порядке 35 новых карт. Данные за ноябрь поступят в полицию в декабре.

По словам читателя, он уже получил новые PIN- и PUK-коды, когда на экране появился текст красным жирным шрифтом "Error transferring https://id-gw.eeti.ee/update-server replied:".

После этого он позвонил на инфолинию ИД-карты 1777, где ему сообщили, что такая проблема не только у него, извинились и посоветовали попытаться снова через день-два. Однако читатель не стал ждать и повторил попытку через несколько минут. В результате на экране появился текст "Обновление невозможно. Пожалуйста, обратитесь в бюро обслуживания PPA". Все последующие попытки заканчивались тем же.

Точно так же между старыми и новыми сертификатами застряли и многие другие люди. Старые пароли ИД-карты в э-услугах больше не работают и новые тоже.

В таком случае Департамент полиции и погранохраны советует обратиться на инфолинию ИД-карты 1777 или позвонить на инфотелефон PPA 6123000, но если выяснится, что проблему невозможно решить, владельцу ИД-карты придется идти в бюро обслуживания PPA. "Если обновление не удастся и в бюро обслуживания PPA, будет выдана в гарантийном порядке новая карта", — сказала пресс-секретарь PPA Виктория Корпан.

Проблемы с картами клиента на базе ИД-карты

С картой, обновление сертификатов которой не было завершено, также могут быть проблемы в тех магазинах, которые используют карту клиента на базе ИД-карты.

Например, у обратившегося в редакцию читателя не работала карта клиента на базе ИД-карты в магазине Prisma и аптеке Apotheka.

По словам руководителя по коммуникациям Prisma Пирет Ланкотс, счет Prisma konto можно зарегистрировать вне зависимости от обновления сертификатов, потому что система считывает с ИД-карты только личный код. "Мы также тестировали сами, и наши ИД-карты (в том числе с незавершенным обновлением) работали хорошо. В то же время мы не можем исключить, что сбои могут быть — в каждом магазине была пара таких случаев", — пояснила Ланкотс.

Prisma Peremarket может в порядке исключения вручную внести покупки на счет человека, если магазину пришлют номер чека и личный код на адрес konto@prismamarket.ee.

Rahva Raamat тоже использует в своих магазинах систему карты клиента на базе ИД-карты. По словам руководителя по маркетингу Rahva Raamat Ингрид Карелль, для этого с ИД-карты считывается только имя и личный код и для этого не нужна идентификация с PIN1 или дигитальная подпись с PIN2.

"В свете обновления сертификатов у нас не было проблем с использованием ИД-карты в качестве карты клиента Rahva Raamat, и сейчас их и не предвидится", — прокомментировала Карелль.