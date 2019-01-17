Читатель негодует: почему с моего банковского счета сняли больше интресса, чем позволяет закон?

В прошлом году вступило в силу изменение закона, согласно которому с выплачиваемым по вкладам интрессам нужно платить подоходный налог, сумма которого — 20%.

У читателя на счете накопился за год интресс в 3 цента, с которых был снят подоходный налог в 1 цент, что составляет 33% от суммы. Он утверждает, что у его знакомого произошла похожая ситуация — с 9 центов интресса сняли 2 цента налога, то есть 22%.

Читатель признает, что речь идет всего лишь о центах, но уверен, что если государство у каждого человека так будет снимать по центу, то в итоге набежит приличная сумма.

Налогово-таможенный департамент отметил, что для негодования в данном случае нет причин.

"Так как налоги можно платить с точностью до цента, то применяются общие правила округления. Таким образом, 0,6 округляется до одного и 0,4 — до ноля. И не только в случае интрессов, а в случае абсолютно любого дохода и налога", — объясняет департамент.

"Так как доходы и удержанный налог в налоговой декларации складываются, то в отношении промежуточных округлений происходит перерасчет и вычbсленный налог также округляется”, — отмечает департамент.