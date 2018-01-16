Читатель недоумевает: все внесенные на счет через банкомат деньги теперь будут облагаться налогом?

В редакцию Delfi обратился взволнованный читатель, который услышал от знакомых, что с этого года внесенные на счет через банкомат деньги будут учитываться как доход и с них придется платить подоходный налог. По словам Налогово-таможенного департамента, это правда лишь отчасти.

”Недавно один мой знакомый ходил в налоговую, чтобы прояснить ситуацию по новой налоговой системе. Там, кроме всего прочего, его предупредили, что в этом году все наличные деньги, внесенные на счет в банке через банкомат, будут учитываться как доход и с них придется платить подоходный налог. Подобную информацию слышал еще от нескольких человек. Как это понимать?” — недоумевает читатель.

”То есть, если вышесказанное правда, то получается, я не могу вносить личные средства на свой расчетный счет, так как в следующем году с этих денег государство заберет с меня налоги? Многие же люди, особенно старшего возраста, имеют сбережения в наличных!” — возмущается он.

По словам специалиста отдела налогов Налогово-таможенного департамента Татьяны Клеттенберг, знакомый читателя вряд ли мог получить подобную информацию в Налогово-таможенном департаменте, потому что она не соответствует действительности.

Для того, чтобы узнать, облагаются ли налогом положенные на счет деньги, нужно знать суть самой сделки — за что деньги были получены.

Например, внесенная сумма не облагается налогом, если на счет поступает зарплата, с которой уже вычли налоги (то есть, работодатель уже заплатил их государству за подчиненного), или же если это был перевод от родственника: финансовая помощь, подарок и т.д.

Другое дело, если деньги получены за оказание услуги и с платы не был заплачен налог государству (например, плата за покос газона соседу). ”Это доход, который облагается подоходным налогом, и его следует задекларировать в ежегодной налоговой декларации”, — отмечает специалист.