22.05.2017, 20:42

Читатель недоумевает: почему большая упаковка намного дороже двух маленьких?

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rus.delfi.ee
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Читатель недоумевает: почему большая упаковка намного дороже двух маленьких?
Delfi lugeja

В редакцию обратился читатель и прислал сделанные в Rimi фотографии упаковок сосисок Rakvere на 500 и 900 граммов.

”Математический тест в Rimi. Вопрос: почему большая упаковка обойдется намного дороже, чем если купить две маленькие?” — написал читатель.

„Это не ошибка. Наши результаты продаж показывают, что маленькая упаковка сосисок является фаворитом среди наших клиентов, поэтому мы хотим предложить ее по самой выгодной на рынке цене”, — объяснила специалист по связям с общественностью Rimi Катрин Батс.

”В общем можно сказать, что при формировании цен принимаются во внимание многие важные факторы, и математика — на самый важный из них”, — отметила она.

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