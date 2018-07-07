Читатель: начальство заставляет работать в одиночку на заводе, законно ли это?

"Интересует нюансы об ограничении или запрете работы в одиночку. Я работаю на металлообрабатывающих станках и бывает работаю в ночную смену один", — пишет читатель. Юрист объясняет, что все зависит от внутренних предписаний.

"Мастер ссылается на тот факт, что в другой части завода кто-то, где-то есть, например, маляр, и получается, что на заводе я не один, а значит обязан работать. Чувствую, что это не нормально, ведь какое дело этому маляру до меня, мы может и встреться разве что на пересменке в конце смены, так за всю ночь и не пересекнувшись. То ли дело работать (как обычно) с напарником", — пишет читатель и ссылается на то, что закон запрещает работать на производстве в одиночку.

На вопрос читателя отвечает главный юрист A.G.D. Õigusabi Grupp Дмитрий Щербин:

Разбираясь в вопросе, какие правила работодатель вправе устанавливать, следует понимать, что по закону работник выполняет работу, подчиняясь руководству и контролю работодателя. В дополнение к этому, работник обязан выполнять работу лояльно по отношению к работодателю. При выполнении работы определенные правила и ограничения могут вытекать из характера работы и необходимости сотрудничества с другими работниками.