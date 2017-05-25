Читатель: мы хотели в Нарве пойти в кино, но не смогли — все фильмы на русском языке!

Один пользователь Facebook обратил внимание на факт, что эстоноязычному человеку очень трудно найти в нарвском кинотеатре Apollo фильм, который не был бы дублирован на русский язык. По словам директора по маркетингу Apollo Kino, обилие дублированных на русский фильмов — неизбежность.

Пользователь Facebook описал в своем посте свою недавнюю поездку в Нарву, где он хотел пойти посмотреть свежий блокбастер "Пираты Карибского моря", но это оказалось невозможным, поскольку на всех сеансах показывали дублированную на русский язык версию.

Действительно, если посмотреть программу нарвского кинотеатра Apollo, видно, что львиную долю составляют дублированные на русский язык фильмы и фильм на эстонском или английском в самом деле трудно найти.

По словам руководителя по маркетингу Apollo Kino Танеля Таттера, это неизбежность. "В этом городе всего пара процентов эстоноязычных граждан. Теперь, когда я год оперировал этим кинотеатром, мы пробовали и с большим количеством эстонских сеансов параллельно в программе, но в этом случае наша посещаемость была нулевая", — констатировал он.

"Будучи сам родом из Нарвы и одним из немногих эстонцев, могу сказать, что мы учитывали то, чтобы все группы были удовлетворены, — сказал он. — Нарва, к сожалению, не Таллинн, где мы можем поставить на каждый русскоязычный сеанс параллельно и эстоноязычный сеанс".

По словам Таттера, не работало бы и то, если бы показывали фильмы с русским субтитрами. "Если показывать англоязычные фильмы с русскими и эстонскими субтитрами, то не приходят смотреть и их. Местный нарвский русскоязычный человек смотрит только фильмы с русским дубляжом" — заметил он.

"Учитывая все эти факторы — то, сколько у нас эстоноязычных людей, и то, сколько у нас русскоязычных людей, — это тот объем программы, который мы можем предложить в день", — сказал Таттер.

"Такова эта рыночная ситуация", — отметил он и добавил, что также не хотел бы показывать кино только креслам. "Мы делаем все, что в наших силах, при планировании программы, чтобы фильмы с субтитрами и эстонским дубляжом в достаточно количестве попадали на экраны".