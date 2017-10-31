Читатель: мобильная версия среды обслуживания Департамента шоссейных дорог неисправна уже три года!

В редакцию Delfi обратился читатель, который столкнулся с проблемой при использовании среды электронных услуг Департамента шоссейных дорог. По его словам, данная проблема наблюдается уже три года, о чем департамент знает, но ничего не предпринимает.

По словам читателя, в мобильной версии среды обслуживания Департамента шоссейных дорог невозможно выбрать бюро обслуживания для получения документов на руки. Первый раз с этой проблемой он столкнулся три года назад и написал об этом департаменту. Как утверждает мужчина, в департаменте ответили, что исправят ошибку.

Поэтому он был очень удивлен, когда недавно вновь оформлял документы в э-среде и не смог выбрать подходящее бюро обслуживания. Он позвонил в департамент, где ему якобы просто ответили, что им известно о проблеме.

Мужчина недоволен: теперь ему придется искать стационарный компьютер или лаптоп, чтобы оформить документы, потому что у него самого уже долгое время есть только смартфон и планшет.

"И вообще, это не такая ошибка, на исправление которой уходит более трех лет", — отметил он и добавил, что компетентный человек может исправить ее за короткий срок.

Департамент обещает все исправить в следующем году

Как утверждает руководитель службы поддержки клиентов Департамента шоссейных дорог Татьяна Портнова, среда электронных услуг была разработана в 2014 году для пользователей обычных персональных компьютеров, поэтому при ее разработке департамент не ориентировался на пользователей смартфонов и планшетов, так как их в 2014 году было относительно мало.

"На сегодняшний день примерно 30% пользователей среды электронных услуг используют смартфоны и планшеты. Трудности иногда возникают у пользователей с обновленной операционной системой Android. В этом году было 10 жалоб — для сравнения, нашу среду электронных услуг используют ежедневно сотни пользователей", — отмечает Портнова

Она заверяет, что в 2018 году департамент планирует начать обновление среды электронных услуг, чтобы в том числе повысить удобство использования среды для пользователей смартфонов и планшетов.