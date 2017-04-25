Читатель: купленные в Selver овощи дома ”потеряли” 60 граммов

В редакцию Delfi Kasulik обратился читатель. Он ходил в кейлаский Selver и купил там овощи. Придя домой, клиент еще раз их взвесил, и оказалось, что они ”стали легче” на 60 граммов.

”При повторном взвешивании овощей, купленных в кейласком Selver, выяснилось, что весы Selver настроены на 60 граммов больше — не в пользу клиенту. Я сделал три фотографии в подтверждение, что мои весы, очевидно, не врут, а Selver — да”, — негодует читатель.

Selver признал ошибку

”Мы проверили все весы кейлаского Selver и, к сожалению, вынуждены признать: одни весы действительно показывают на 60 граммов больше реально веса. Мы незамедлительно связались с установщиком весов, и он пообещал устранить проблему в течение пары часов. До этого момента на них установлена табличка, направляющая клиентов к другим весам”, — прокомментировал ситуацию специалист по коммуникации Selver Карл-Виллиам Вазерик.

Также, по его словам, согласно закону, все весы в Selver проверяются минимум раз в год. Кроме того, на всех весах Selver имеется функция failsafe: если имеется большой отвес, весы автоматически прекращают взвешивать. ”Таким образом, это единичный случай в 21-летней истории Selver, и мы приносим клиенту свои извинения”, — добавил Вазерик.