14.08.2018, 17:40

Читатель купил велосипед, а в нем не хватало детали. Кончилось многомесячными разборками и спецкомиссией

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rus.delfi.ee
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rattapoes
фото иллюстративноеFoto: Siim Lõvi

Читатель купил велосипед, а у него отсутствовал спидометр, хотя в каталоге он был заявлен. Потребитель — после разборок, длившихся несколько месяцев — обратился в Комиссию по потребительским спорам.

Мужчина заказал в каталоге Hansapost велосипед Ecobike Basic. Когда он получил товар на руки — выяснилось, что нет инструкции по эксплуатации, а также LCD-экран не соответствует описанию.

Потребитель известил продавца о ситуации, на что последний выслал ему инструкцию на эстонском и объяснил, что экран — соответствует заявленному в каталоге. Потребитель же не был согласен с такой позицией и пожелал, чтобы устройство было установлено корректно, а также 70 евро компенсации.

В итоге продавец согласился выплатить ему 70 евро. Также покупатель обратился в Комиссию по потребительским спорам, которая удовлетворила его заявление.

Читайте подробности в Kasulik.

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