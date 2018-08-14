Читатель купил велосипед, а в нем не хватало детали. Кончилось многомесячными разборками и спецкомиссией

Мужчина заказал в каталоге Hansapost велосипед Ecobike Basic. Когда он получил товар на руки — выяснилось, что нет инструкции по эксплуатации, а также LCD-экран не соответствует описанию.

Потребитель известил продавца о ситуации, на что последний выслал ему инструкцию на эстонском и объяснил, что экран — соответствует заявленному в каталоге. Потребитель же не был согласен с такой позицией и пожелал, чтобы устройство было установлено корректно, а также 70 евро компенсации.

В итоге продавец согласился выплатить ему 70 евро. Также покупатель обратился в Комиссию по потребительским спорам, которая удовлетворила его заявление.

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