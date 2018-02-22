Читатель изумлен: эстонский сыр в Финляндии более чем в два раза дешевле! Это патриотично?

В редакцию Delfi Kasulik написал читатель. По его оценке, производитель E-Piim продает свои сырные изделия в Финляндии значительно дешевле, чем на родине.



”В Финляндии кило сыра, произведенного в Эстонии и доставленного в Финляндию, стоит 3,88 евро. Тот же сыр в эстонских магазинах стоит 7,99 за кило. Если же я теперь у знакомого закажу сыр из Финляндии, или вообще сам поеду за ним и привезу своим знакомым — это патриотично? Производитель, продающий свой сыр своим же согражданам в разы дороже, он — настоящий партиот Эстонии? Кто сможет ответить на вопросы?”

Отвечает председатель правления AS E-Piim Tootmine Яанус Муракас.

”Разница в цене финского сыра (пищевых продуктов) исходит из ценовой политики торговых сетей и более низкого НСО продуктов, нежели в Эстонии. Экспортные цены нашего завода как в Эстонии, так и в Финляндии — в сравнимом порядке величин в плане сравниваемых продуктов”, — прокомментировал ситуацию Муракас.