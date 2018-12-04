Читатель: из стен в детской комнате Super Skypark в торговом центре T1 торчали шурупы!

Представитель Super Skypark Тарво Сармет поблагодарил читателя за внимательность и сообщил, что на данный момент шурупы убраны.

Он объяснил, что шурупы изначально были там для закрепления ограждающей ленты, которая отделяла уже готовый участок детской комнаты (на фото с ковровым покрытием) от незаконченной (на фото бетонный пол): "После того, как установили защитный барьер из красного металла, лента была снята. К сожалению, шурупы забыли убрать с края окна".

Сармет ответил, что посетители могут всегда обо всем сообщить на месте сотрудникам центра в рубашках Super Skypark. "Для нас очень важно предлагать безопасную среду для игр!" — сказал он.