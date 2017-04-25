Читатель: госкомпания Elektrilevi живет за счет налогоплательщиков. Значит и ее прибыль — их?

22 марта на Delfi вышла статья ”Читатель: транспортировка электричества — малозаметная афера государственного масштаба?”. Она вызвала большой читательский резонанс.

Обратившийся в редакцию читатель решил развить тему и задал заведующему рыночными отношениями Elektrilevi Лембиту Сюнту новую порцию вопросов, касающихся транспортировки элетричества и платы за эту услугу.

"Если я правильно понимаю, Eesti Energia — государственная компания и живет за счет государства, то есть за наш с вами счет. Соответственно, и прибыль компании — государственная, то есть наша? — задается вопросом читатель. — Получается, расходы компании покрываются за счет государства, то есть за счет налогоплательщиков? Тогда у меня вопрос: а куда уходят наши налоги? Разве не с налогов обслуживается инфраструктура страны и госкомпаний, таких как Eesti Energia? Почему вы придумали собирать с граждан дополнительные поборы через Eesti Energia для обеспечения электросетей?”

"Давайте вернемся опять в 2000-е годы. Если я правильно понимаю, до этого вы работали на мазуте, сланце или других материалах, которые надо было заказывать из Ида-Вирумаа или России. — вспоминает читатель. — Производство, доставка — все стоило денег, и цены за электроэнергию, как я уже писал, были 1-2 евро!”

Сегодня цены в счетах, по подсчетам мужчины, от 20 до 40 евро. "Но на ваш новый мусоросжигающий блок мусор привозят из наших помоек. Мы обеспечиваем вас сырьем для производства электричества! Мы сами покупаем мусор, сами его пакуем, складируем на помойки и оплачиваем доставку на ТЭЦ Иру. Но при всем при этом цена на электричество выросла в 40 раз! Как вы это сможете объяснить?”.

По словам Лембита Сюнта, сетевое предприятие оказывает жизненно важную услугу. Его деятельность регулируется госнадзором. Сетевых предприятий, по данным Сюнта, в Эстонии 35.

”Исходя из законодательства, они должны быть акционерными обществами. Правила их деятельности одинаковы вне зависимости от того, кто их собственник, — объяснил Сюнт. — Собственник Elektrilevi и Eesti Energia — государство, однако, они не являются бюджетными учреждениями. Таким образом, затраты, необходимые для функционирования Elektrilevi, в том числе и инвестиции, покрываются за счет сетевых плат, а не из госналогов".

Для сравнения: обслуживание шоссе, напротив, производится за счет госбюджета.

Также, по его словам, любое коммерческое предприятие должно быть в состоянии покрыть суммой дохода, получаемого от продажи товаров и услуг, расходы на свою деятельность. Разделять предполагаемые траты на протяжении более короткого или более длинного периода — решать предприятию. Если доход от деятельности не покрывает затраты на нее же — в долгосрочной перспективе предприятие не сможет функционировать, пояснил Сюнт.

”Что касается ответа на ваш второй вопрос (про доставку мусора и повышение цен на электичество — прим. ред.), тут мы имеем дело с производством электроэнергии, и происходящее в этой области, равно как и в сфере мусорного хозяйства, не входит в компетенцию сетевого предприятия”, — поведал Лембит Сюнт и добавил, что, согласно законодательству, производство, продажа и распределение электроэнергии — это разные сферы деятельности, и они должны быть строго разграничены.

Основная сфера деятельности Elektrilevi — распределение электроэнергии, и предприятие не занимается — и не может заниматься — его производством. Производство и продажа электроэнергии, в отличие от его распределения, не является монопольной деятельностью, и, по словам Сюнта, стоимость электричества формируется на свободном рынке так же, как и стоимость любых других продуктов.

”Стоимость, формирующаяся в условиях конкуренции, по сути выражает уровень, при котором предприятие может функционировать на рынке с учетом всех затрат. Надзор за деятельностью и ценообразованием в сетевых предприятиях, оказывающих монопольные услуги, осуществляет Департамент конкуренции. Это означает основательное рассмотрение, обоснование и согласование всех цен”, — резюмировал Сюнт.