Читатель Delfi: водитель Hansabuss отказался впускать в автобус ребенка, у которого не хватило 30 центов

В редакцию портала Delfi обратился читатель Владимир Селезнев, который пожаловался на водителя автобусной фирмы Hansabuss. По словам Селезнева, мальчику лет 8-9 не хватило буквально 30 центов для оплаты проезда и водитель автобуса отказался его впускать. Как пояснили в фирме Hansabuss, это прискорбный случай, где человек, напрямую с инцидентом не связанный, ошибочно трактовал ситуацию.

“Хочу поделиться с вами одной очень неприятной ситуацией, которую мне пришлось наблюдать в уездном автобусе фирмы Hansabuss. 15 января я ехал из Паэкна в Таллинн на автобусе № 116 фирмы Hansabuss”, — вспоминает Владимир Селезнев. По словам читателя, во время поездки, примерно на полпути до Таллинна, в автобус зашел мальчик лет 8-9.

Ребенок хотел оплатить проезд при помощи “зеленой” карты, но выяснилось, что на ней не хватает буквально 30 центов, чтобы приобрести билет.

Водитель сказал, что билет продать без недостающих 30 центов не может и велел ребенку выйти из автобуса. Когда ребенок стал объяснять, что ему необходимо попасть в Таллинн, водитель поинтересовался, каким образом ребенок поедет из города обратно без денег. “Ребенок ответил, что его назад привезет отец, на что водитель в грубой форме ответил, что, мол, пусть тогда отец его везет туда и обратно. И водитель, и ребенок говорили по-эстонски”, — подмечает очевидец.

“Когда автобус поехал дальше по маршруту, я вежливо на эстонском языке поинтересовался у водителя, неужели он не мог впустить маленького ребенка, пусть даже без недостающих 30 центов. На что водитель в грубой манере сказал, что у него стоит кассовый аппарат и что ничем помочь он не может”, — утверждает Селезнев.

Со слов читателя, буквально за две остановки до данного инцидента в автобус зашла женщина, у которой на “зеленой карте” почему-то не оказалось денег, хотя она утверждала, что деньги должны быть.

“Этой женщине водитель почему-то разрешил ехать бесплатно. Почему?!” — спрашивает Селезнев. Он добавляет, что обратил внимание водителя на то, что с ребенком, не попавшим в автобус, может случиться беда. “Он и вовсе велел мне замолчать”, — говорит Селезнев.

Данный инцидент, как уточняет Селезнев, произошел 15 января, в промежутке между 14:00 и 15:00.

“Насколько мы понимаем, речь идет об инциденте, который третья сторона описывает как инцидент, в ходе которого были нарушены права пассажиров и общие правила обслуживания и поведения”, — комментирует ситуацию руководитель Hansabuss в странах Балтии Хенри Каазик-Ааслав.

После обращения Delfi фирма Hansabuss провела по данному делу внутреннее разбирательство и выяснила, что во время описанного рейса в автомобиле находился также их специалист по логистике, который в тот момент контролировал точность графиков.

“Из слов как водителя автобуса, так и специалиста по логистике мы поняли, что для стороннего наблюдателя ситуация могла действительно показаться более драматичной”, — признает Каазик-Ааслав.

По его словам, у молодого пассажира действительно не хватило денег на проезд, но не частично, а полностью. Также, как заверяет представитель Hansabuss, молодой человек ехал не в школу, а в город, а когда водитель спросил, как тот планирует вернуться из города, если он его все-таки отвезет, ответил, что “может быть, с отцом”.

“Наши водители никогда не отказываются брать школьников, если они едут в школу. Скорее, при отсутствии билета или проездной карты мы пытаемся объяснить им, что в следующий раз нужно обязательно взять с собой необходимые для проезда средства”, — говорит Каазик-Ааслав.

Каазик-Ааслав отмечает, что водители автобуса по правилам не должны впускать в общественный транспорт пассажиров, не имеющих права на проезд. “Мы имеем дело с прискорбным случаем, где человек, напрямую с инцидентом не связанный, ошибочно трактовал ситуацию”, — говорит представитель Hansabuss.