Читатель Delfi: в Эстонии низкие цены на продукты? Не смешите!

Прочел в СМИ высказывание пресс-секретаря торговой сети Rimi Катрин Батс. Она утверждает, что “на протяжении уже нескольких предыдущих лет жители Эстонии могли наслаждаться достаточно низкими ценами”. Не могу с ней согласиться!

Для анализа хочу предложить рассмотреть цены на продукты питания в четырех непохожих друг на друга странах: в Эстонии и Польше (Евросоюз), в Грузии (безвизовый режим с Евросоюзом) и России (страна под санкциями).

Анализ цен в торговых точках этих стран показывает, что самые дешевые: хлеб (до 60 евроцентов), чай (0,52 — 1,05 евро за кг), сыр (1,76 — 2,64 евро за кг), молоко (0,7 евро за литр), яйцо (0,7 евро за 10 шт), гречка (0,88 — 1,05 евро за кг), помидоры (0,7 — 1,76 евро за кг), лимоны (0,35 евро, за кг), яблоки (0,35 — 1 евро за кг), апельсины (0,88 — 1,76 евро за кг) и мясо свинины (от 2,64 — 5,28 евро за кг) в Грузии.

За Грузией идет Польша, где дешевые: чай (0,09 — 0,54 евро), сыр (От 3 евро за кг), молоко (0,5 — 1 евро за 1 литр) , яйцо (0,7 — 2,1 евро за 10 штук), картофель (от 0,3 евро за кг), апельсины (0.9 — 1,4 евро за кг), говядина (5 — 12 евро за кг) и сахар (0,5 — 0,8 евро за кг). Жить можно!

Посмотрим, что в России. Здесь дешевые: макароны (от 0,6 евро за 200 гр), огурцы (0, 75 евро за кг), апельсины (От 0, 89 евро, за кг), куры (От 2,09 евро за кг), мука (0, 67 евро за кг) и сахар (0,67 евро за кг). С голоду не умрешь.

А что же дешевое из продуктов питания в Эстонии? Ну, пожалуй, только апельсины (0,9-1,4 евро за кг) и куры (от 2 евро за кг) могут сравниться по цене с рассматриваемыми странами. И где же у нас низкие цены?