Читатель Delfi: после мойки на заправке у меня поцарапаны две двери

В редакцию Delfi обратился Дмитрий, который утверждает, что в результате мытья автомобиля на заправке Olerex его машина была сильно поцарапана. Представители фирмы не согласны с обвинением и уверены, что щетки, которые используются для мытья машины, технически не могут нанести подобные повреждения.

Дмитрий рассказывает, что талон на бесплатную мойку от Olerex он получил от компании, которая меняла ему стекла. ”Обычно машину мою сам мойкой под давлением или, в крайнем случае, на даче. Решил сделать исключение в надежде, что хуже не будет. Как результат — две двери поцарапаны (местами царапины доходят до краски, так что простой полировкой лака тут не отделаешься)”, — уточнил мужчина. Он уверен в том, что до мойки никаких царапин не было, потому что машина стоит в гараже и как минимум раз в неделю проходит осмотр во время ручной мойки.

”Вариант, что я поцарапал машину сам отпадает на 100%. Я осмотрел в машину как в гараже, так и перед тем, как заехать на мойку. Машина у меня довольно давно и пережила десятки моек в моих руках, так что это не может быть воск, который сходит после продажи”, — рассказывает Дмитрий. Одним письмом в СМИ он не ограничился и написал жалобу на месте, отправив ее также на официальную почту Olerex.

”28 июля получил их официальный ответ, который сводится к следующему: ”мы все оборудование на мойке проверили, у нас все хорошо, щетки моются, в ваших царапинах мы не виноваты”. В ценностях компании на их сайте указаны честность, заботливость и надежность. Для себя могу сделать вывод, что это как минимум притянуто за уши”, — заключил мужчина.

Руководитель по маркетингу Olerex Яане Лайк ответила Delfi, что щетки, используемые в их автомойках, не могли нанести повреждения, которые видны на фотографиях.

”Мы обсуждали этот случай с клиентом 28 июля. Незамедлительно проконсультировались с предприятием, которое обслуживает наши автомойки, и посмотрели фото и видеоматериалы с камер наблюдения, — уточнила Лайк. — В автомойке Olerex на улице Сыпрузе установлена новая система мойки, где используются только мягкие щетинные щетки. Программа автоматической мойки составлена так, что еще до мойки щетками с машины под высоким давлением смывают песок и грязь. После каждого оборота вокруг своей оси щетка ополаскивается, благодаря чему на щетке не может остаться песка или других абразивных материалов. Таким образом, порча краски на машине или другие повреждения исключены".

"На фотографиях видны повреждения, которые идут поперек автомобиля, и линии, где направление меняется. В процессе работы машины автоматической мойки щетки двигаются только вдоль автомобиля. На записях с камер наблюдения видно, что программа работает в обычном режиме. Во время предыдущего технического контроля отклонений установлено не было, и автомойка работала согласно установленной спецификации и правилам”, — стоит на своем представитель фирмы.