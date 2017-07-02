Читатель Delfi о "жор-турах" из России в Эстонию: женщина кричала, чтобы нас с дочкой не подпускали к сырам

Так как Нарва — это приграничный город, то сюда часто едут туристы из России. Есть даже однодневные (несколько часов всего в Эстонии) туры, которые сами же россияне называют "жор-турами". Потому что в этих турах гости закупают много продуктов в нарвских магазинах. Все бы ничего, но...

Ситуация первая. Мы с дочкой в магазине Prisma. Подходим к отделу сыров. Вдруг какая-то женщина кричит группе мужчин, чтобы те нас с дочкой не подпускали к сырам. Оказывается, дамы (а их было несколько) уже подсчитали количество упаковок сыра в холодильнике и ждали работницу магазина со склада с дополнительными упаковками сыра. А тут мы! А у них все посчитано! Не пускать! Ни за что! Мужики встали полукругом, молча смотрят на меня с ребенком. Вы приехали из другой страны и считаете себя в праве так вести себя? Уму непостижимо, до какой же степени отсутствуют воспитание и культура.

Дождались работницу со склада, я взяла упаковку сыра из ящика, который везла продавец. В спину шипение. В ящике тоже все было посчитано.

Ситуация вторая. Магазин Rimi, туристическая группа из Санкт-Петербурга с радостным ором (иначе это не назвать) и восторженным матом вбегает в супермаркет. Толкаются сами, толкают всех, спешат нахватать всего-всего-всего с прилавков. И это люди, которым на вид далеко за 40 лет.

Ситуация третья. Туристы, ор, мат, толкотня… Магазин Maxima XX. Фуф! Затарились туристы. Но теперь же надо все-все-все задекларировать, чтобы TaxFree было. Оформляют бумаги в информационном отделе, клеят наклейки на сотни пакетов с продуктами… И готовы убить любого другого покупателя, который хочет просто купить одну пачку сигарет (в Эстонии сигареты продаются чаще всего в инфопунктах).

А потом россияне удивляются, почему эстонцы их не очень любят. Потому что у нас мало кричат, почти не толкаются (если только бабушка какая в магазине сослепу), продуктов всегда всем хватает.

Да, я говорю на русском языке. И мне все три раза было стыдно. Да, да. Мне было стыдно.

Пожалуйста, сейчас лето, время отпусков и отдыха. Подумайте о том, как вас видят со стороны коренные жители той страны, куда вы собираетесь поехать!