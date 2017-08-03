Читатель Delfi: как поход в Maxima испортил мне празднование юбилея

В редакцию Delfi обратился житель Таллинна Валерий, который утверждает, что в магазине Maxima его не только обманули, но и нахамили. Если виновных не уволят, то он собирается обратиться в Департамент защиты прав потребителя, а дальше в суд. На данный момент комментария со стороны Maxima получено не было, запрос был отправлен 21 июля. Мы опубликуем его сразу же, как он поступит в редакцию.

”20 июля в 16:00 я вернулся со своей женой из магазина Maxima в Stroomi Keskus. Через два дня у меня был юбилей — 60 лет, я заехал за покупками, но настроение испортили до самого дня рождения, а по большому счету, осадок останется на всю оставшуюся жизнь. Мы сделали покупку к праздничному столу на 75 евро, в том числе пять бутылок вина ”Каберне Савиньон Барселона Премиум”. На витрине была указана цена 4,49 евро, нам продали по 5,99 евро. В кассе сказали, что ничего не знают, и отправили к стойке информации”, — пишет Валерий.

По его словам, у стойки информации уже стояла очередь ”таких же потерпевших”. Например, женщина впереди него тоже подошла с претензией по поводу неправильной цены и в результате отказалась от покупки. ”Через 10-15 минут начали разбираться с нашим вопросом. Жена принесла вместе с работником зала ценник, на котором была указана цена со скидкой. В свете существующего положения товар продается по той цене, которая указана на момент продажи”, — утверждает мужчина и поясняет, что его жена имеет образование в сфере торговли, а сам он девять лет руководил рынком в Копли, поэтому правила знает.

”Мы попросили позвать администратора. В этот момент к нам подошел охранник и начал вырывать у меня из рук чек на оплату товара и желтый ценник. Чек я ему не отдал и объяснил, что если он занимается охраной, то должен заниматься непосредственно своими обязанностями, на что он сказал, что является начальником охраны”, — рассказывает Валерий.

Позднее подошел администратор и представился Григорием (фамилия редакции известна — прим.ред.). Он пояснил, что на тот момент ценник уже три дня как был просрочен, поэтому скидка не действовала.

”Дал нам книгу жалоб, а сделать копию или снимок ценника на телефон не разрешил. В этот момент охранник или, как он себя назвал, начальник охраны, стоя у меня за спиной, обозвал меня дебилом. Я спросил, на каком основании он публично, в присутствии администратора и работницы стойки информации, оскорбил меня, на что он мне ответил: вы можете вообще уехать без товара. Как будто бы я его украл. А потом, глядя на своего напарника с косичкой, сказал: "Может вообще экипаж вызовем". Господа, у нас что, лихие 90-е процветают?” — возмутился Валерий. Он считает, что охранникам, которые, находясь на службе, хамят и оскорбляют, не место в сфере обслуживания. На просьбу к администратору сообщить данные руководства охранной фирмы мужчина ответа не получил.

”Мол, он не знает, у них с ними договор и вообще это не их организация. Когда я хотел посмотреть жетон охранника, чтобы узнать фамилию, охранник, как провинившийся школьник, начал его прятать, но жена успела разглядеть имя — Иван (фамилия редакции известна — прим.ред.). Если таких сотрудников не уберут, я буду вынужден обращаться в Департамент защиты прав потребителей, вплоть до подачи иска в суд за возмещение морального ущерба”, — заключил читатель.

Запрос представителям Maxima был отправлен 21 июля. На момент публикации ответа не поступило.