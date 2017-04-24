24.04.2017, 22:00

Читатель: что такое Coop, и как его можно называть эстонским?

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rus.delfi.ee
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Coop ja Inbank ostsid osaluse Krediidipangas
Foto: Karin Kaljuläte

В редакцию прислал письмо читатель, который не понимает, что такое Coop и почему его называют эстонским.

"Coop с иностранным названием работает и за границей — я сам ходил в эти магазины, например, в Италии и в Швейцарии. Но найденный в почтовом ящике рекламный проспект представляет магазины как эстонские с 1902 года. Означает ли это, что даже представляя себя, вы даете потребителям неверную информацию, потому что Coop ведь не эстонское?" — спрашивает читатель.

Руководитель по коммуникациям Coop Eesti Keskühistu Мартин Мийдо отвечает, что Coop Eesti — стопроцентно эстонское предприятие, и состоит из 19 потребительских товариществ, первое из которых основали в Антсла в 1902 году.

"Так же, как в Эстонии, потребительские объединения есть и в других странах Европы и большинство из них также использует название Coop, оно происходит от английского слова Cooperative, которое означает "товарищество", — поясняет Мийдо. — Итальянское Coop состоит из итальянских товариществ, швейцарское Coop — из швейцарских товариществ и так далее, и владельцы/члены/владельцы-клиенты — все местные жители. Таким образом, Coop каждой страны принадлежит конкретно товариществам этой страны, то есть членам этих товариществ".

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