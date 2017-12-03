Читатель: будучи работающим пенсионером, потеряю 70 евро в месяц, а топ-политик недополучит всего 36 евро. Где солидарность?

Читатель Ärileht, работающий пенсионер Лембит (полное имя известно редакции), описывает, каким образом его доход в следующем году уменьшится на 70 евро в месяц. Но больше всего его злят при этом разговоры политиков о том, что им не жалко отдавать из своих зарплат по 36 евро на увеличение дохода мало зарабатывающих людей.

”Уважаемые коалиционные политики, — пишет Лембит. — В последние недели постоянно попадались в эстонских СМИ утверждения коалиционных политиков о мистической сумме ”36 евро”, которую в результате налоговой реформы будущего года будут отдавать люди, зарабатывающие 2100 евро и более. Кто-то говорит об этом с большей гордостью, кто-то — с меньшей.

Все остальные, якобы, будут платить в государственную казну меньшую сумму, ”середняки” останутся на том же уровне, как сейчас, а часть людей выиграют ежемесячно 65 евро. Хорошо, если бы это было так, но нет.

Хочу пояснить, упрямо ведя пальцем по строкам, что эти утверждения колиционных политиков некомпетентны. Желаю опровергнуть прозвучавшие в медиа утверждения Евгения Осиновского, Тийта Терика и Яны Тоом. Возьму пример конкретного человека, работающего пенсионера, который зарабатывает статистически среднюю заработную плату и получает вдобавок к ней пенсию по старости, а также ежемесячную маленькую выплату по второй ступени накопительной пенсии. Суммы конкретные.

Зарплата: 1020 € (нетто), 1230 € (брутто)

Пенсия по старости: 476,55 € (нетто), 536,69 € (брутто)

Выплаты по накопительной пенсии: 42,70 € (нетто), 53,37 € (брутто)

Всего получает на руки 1539,25 евро (нетто).

Брутто-доход, с которого учитывается необлагаемый налогом минимум, составляет 1820,06 евро.

Применяя опубликованную в медиа налоговую формулу, получается, что со следующего года, в связи с новым типом вычисления необлагаемого налогом дохода, у данного человека новой нетто-зарплатой становится 999,37 евро, разница в меньшую сторону — 20,63 евро.

И так как необлагаемый налогом доход можно будет учитывать только в одном источнике дохода, то вся пенсия по старости будет облагаться подоходным налогом, то есть из 536,69 евро вычтут 107,33 евро и останется 429,35 евро. Человек недополучит таким образом в своей пенсии 47,2 евро.

В итоге этот конкретный работающий пенсионер будет каждый месяц терять в своей зарплате и пенсии 67,56 евро.

Хотелось бы спросить этих коалиционных политиков, которые говорят о солидарности и взаимной поддержке: кто, с кем и как солидарен, если получающий статистически среднюю зарплату пенсионер, потеряет в следующем году в своем ежемесячном доходе примерно 68 евро, а в разы больше зарабатывающие политики, говорящие о теряюшихся 36 евро, недополучат в два раза меньше”.