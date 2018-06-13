Читайте, сколько жители Эстонии тратят в среднем на летний отпуск. Столько же, сколько немцы

”Эстонцы тратят на летний отпуск довольно высокий процент дохода домохозяйства, но по сравнению с показателями прошлых лет бюджет отпуска все же сократился”, — отметил координатор подразделения Ferratum Bank Eesti Танель Таркмээс.

Житель Эстонии путешествует во время летнего отпуска по своей стране

Семья из Эстонии проводит отпуск, путешествуя по своей стране, выезжая на шашлыки с друзьями или празднуя. Следующий приоритет для жителей Эстонии — это поездка за границу, посещение фестивалей и досуг.

”Результаты опросов этого года показали, что эстонцы планируют путешествовать больше, чем прежде. Около 24% бюджета летнего отпуска связано с путешествиями на родине или в зарубежные страны”, — сказал Таркмээс.

Предпочтения эстонцев сходны с предпочтениями жителей других стран. И другие респонденты предпочитают путешествовать по своей стране (11,3%). Далее следуют расходы на одежду и моду (10,7%), а также расходы, связанные с проведением досуга, такие как посещение пляжей и ресторанов (10%).

Житель Эстонии отдыхает экономно

Всего 6% жителей Эстонии готовы платить за одну ночь в гостинице более 100 евро. В то же время для скандинавов потратить на это более 100 евро не составляет проблемы. 26% опрошенных жителей Эстонии планируют отдыхать, используя возможности площадки по поиску проживания Airbnb. 54% опрошенных планируют выделить деньги на отпуск из накоплений, около 30% частично финансируют отпуск за счет займов и 12,5% — при помощи кредитной карты.

Ferratum Grupp проводит исследование об отпуске, Summer Barometer, пятый год

Исследование Ferratum о летнем отпуске, Summer Barometer™, проводилось анонимно, в виде стандартизированного онлайн-опроса, который был разослан по электронной почте клиентам Ferratum Grupp в 18 странах по всему миру. В общей сложности в исследовании об отпуске приняли участие более 22 000 домохозяйств из 18 государств.