13.06.2018, 12:21

Читайте, сколько жители Эстонии тратят в среднем на летний отпуск. Столько же, сколько немцы

 (15)
rus.delfi.ee
EST 8
Every story has a beggining
Every story has a begginingFoto: Reisifoto 2017

Сколько люди тратят на отпуск? Чем планируют заниматься во время отпуска? Многo ли людей готовы заплатить более 100 евро за ночь в гостинице, и сколько людей пользуются для поиска проживания услугами Airbnb?

Семья из Эстонии тратит на отпуск столько же, сколько и семья из Германии — отпуск 59% месячного нетто-дохода домохозяйства, 826 евро. Семья из Германии тратит на отпуск 820 евро. Эта сумма аналогична расходам семьи из Эстонии, но пропорционально составляет всего 45% дохода немецкой семьи.

Семья из Эстонии тратит на отпуск больше, чем латвийская, но меньше, чем финская
Наши соседи финны тратят на летний отпуск 941 евро, что составляет всего 39,7% нетто-дохода финской семьи. Семья из Латвии уступает семье из Эстонии по своим расходам на летний отпуск, тратя на него 676 евро, или 67% среднего месячного дохода домохозяйства.

”Эстонцы тратят на летний отпуск довольно высокий процент дохода домохозяйства, но по сравнению с показателями прошлых лет бюджет отпуска все же сократился”, — отметил координатор подразделения Ferratum Bank Eesti Танель Таркмээс.

Житель Эстонии путешествует во время летнего отпуска по своей стране
Семья из Эстонии проводит отпуск, путешествуя по своей стране, выезжая на шашлыки с друзьями или празднуя. Следующий приоритет для жителей Эстонии — это поездка за границу, посещение фестивалей и досуг.

”Результаты опросов этого года показали, что эстонцы планируют путешествовать больше, чем прежде. Около 24% бюджета летнего отпуска связано с путешествиями на родине или в зарубежные страны”, — сказал Таркмээс.

Предпочтения эстонцев сходны с предпочтениями жителей других стран. И другие респонденты предпочитают путешествовать по своей стране (11,3%). Далее следуют расходы на одежду и моду (10,7%), а также расходы, связанные с проведением досуга, такие как посещение пляжей и ресторанов (10%).

Житель Эстонии отдыхает экономно

ТОП

Всего 6% жителей Эстонии готовы платить за одну ночь в гостинице более 100 евро. В то же время для скандинавов потратить на это более 100 евро не составляет проблемы. 26% опрошенных жителей Эстонии планируют отдыхать, используя возможности площадки по поиску проживания Airbnb. 54% опрошенных планируют выделить деньги на отпуск из накоплений, около 30% частично финансируют отпуск за счет займов и 12,5% — при помощи кредитной карты.

Ferratum Grupp проводит исследование об отпуске, Summer Barometer, пятый год
Исследование Ferratum о летнем отпуске, Summer Barometer™, проводилось анонимно, в виде стандартизированного онлайн-опроса, который был разослан по электронной почте клиентам Ferratum Grupp в 18 странах по всему миру. В общей сложности в исследовании об отпуске приняли участие более 22 000 домохозяйств из 18 государств.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО DELFI: Президент будет жить в Нарве в скромной недорогой гостинице

13.06.2018
Мало кто сомневался в том, что во время своего продолжительного визита в Нарву в августе этого года президент Эстонии поселится в одном из современных спа-отелей Нарва-Йыэсуу. Но Керсти Кальюлайд решила сделать свой визит стопроцентно нарвским, и канцелярия президента удивила всех, забронировав номера в крохотном гостевом доме Elektra, где можно переночевать всего за 40 евро.
Подробнее



Долги обанкротившегося салона Delavue составили 1,5 млн евро, кредиторам надеяться не на что

13.06.2018
Харьюский уездный суд рассмотрел 12 июня заявку на банкротство фирмы Delavue Est OÜ, решение вынесут 15 июня. По данным банкротного управляющего, у фирмы долг в 1,5 млн евро, пострадало несколько сотен человек. Имущества у фирмы практически нет.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Паэт: восхищение Трампа диктаторами вызывает беспокойство

13.06.2018
По словам члена Партии реформ, депутата Европарламента и бывшего министра иностранных дел Урмаса Паэта, восхищение президента США Дональда Трампа диктаторами и одновременные попытки затеять ссору с союзниками вызывает беспокойство.
Подробнее

Спасательный департамент просит добровольцев помочь с тушением лесного пожара в Википалу

13.06.2018
В воскресенье в Википалу в Харьюмаа загорелся лес, площадь возгорания выросла до 200 га. Дождь помог спасателям взять возгорание под контроль, но работы по тушению до сих пор не завершены.
Подробнее

-40% Esprit Meeste käekell ES106901001
171,90 €
103,14 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-15% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/03
139,- €
118,15 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Okinawa
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €

Министерство образования хочет сделать все детские сады частично эстоноязычными

13.06.2018
Министр образования и науки Майлис Репс выдвинула цель, согласно которой в будущем во всех детских садах не только будут преподавать эстонский язык, но и сделают все детские сады частично эстоноязычными, передает rus.err.ee со ссылкой на ERR Uudised.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Едешь 87 км/ч — уступи дорогу тому, кто едет с максимально разрешенной скоростью!

13.06.2018
Я каждый месяц проезжаю за рулем автомобиля примерно тысячу километров. Мне нравится. Машина у меня с механической коробкой передач, я хочу сама решать, совершать обгон на пятой или шестой передаче.
Подробнее

Как установить отцовство? Один из самых богатых людей в Эстонии, владелец сети магазинов Grossi Олег Гросс недавно оказался в центре скандала

13.06.2018
Выяснилось, что у Олега Гросса есть внебрачная дочь. Отцовство доказано через суд, но женщина по имени Ирис возмущена, что папа совершенно не хочет ее признавать, пишет "МК Эстония".
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


За незаконное строительство грозят штрафные санкции

13.06.2018
Прежде чем приступать к воплощению в жизнь новых идей по строительству и ремонту, необходимо уточнять, является ли планируемая деятельность законной. Возможно, вы посчитаете несправедливым требовать от вас отчета о каждом шаге по ремонту вашего дома, но, тем не менее, это очень важно. И очень немногие из нас знают о строительстве всё — от геодезии до электрической и пожарной безопасности.
Подробнее