Читайте, какую недвижимость Таллинн выставил на торги

Таллинский департамент городского имущества выставил на открытые торги с письменным предложением два ценных участка в Нымме и многое другое.

На бульваре Вабадузе, 77 предлагается недвижимость начальной ценой в 316 тысяч евро. Участок площадью 2700 кв.м. застроен и имеет жилищное назначение. 318 тысяч евро — начальная цена другого застроенного участка площадью 1513 кв.м. на улице Казе-Нымме, 12б, также застроенного и имеющего то же назначение.

В Ласнамяэ предлагается квартирная собственность на улице Кивила 46-89 с реальной частью в виде жилого помещения общей площадью 32,7 кв.м. и стартовой ценой в 36 700 евро. В Пыхья-Таллинне предлагается квартирная собственность на улице Лыйме 25-20 начальной ценой в 42 700 евро с реальной частью в виде жилого помещения площадью 27,3 кв.м. На улице Тульвизе, 9-15 продается квартирная собственность с реальной частью в виде жилого помещения площадью 40,2 кв.м.по начальной цене 45 500 евро, а на улице Рандла, 12-421 — квартирная собственность с жилым помещением в 16,9 кв.м. по цене 19 100 евро.

В Ласнамяэ предлагается также участок в 600 кв.м. незастроенной земли коммерческого назначения в переулке Калевипоя, 3а за 47 933,74 евро. Там по нормативам могут располагаться жилое здание в три и больше этажа и мелкие предприятия, предназначенные для обслуживания окрестных жителей, а также учреждения по уходу за детьми, для проведения досуга, детские и спортивные площадки и т.д.

Недвижимость выставлена на продажу и в Пирита: на улице Пяхкли, 8 застроенная недвижимость с 1838 кв.м. земли жилищного назначения продается по начальной цене в 27 030 евро, а недвижимость на улице Сарапуу, 5, тоже застроенная земля жилищного назначения площадью в 1944 кв.м., по начальной цене в 28 180 евро.

Недвижимость можно приобрести и за пределами Таллинна. Так, в поселке Саку Сакуской волости Харьюского уезда город продает условную половину недвижимости на улице Примула, 1 по начальной цене 29 400 евро. Это 1180 кв.м. земли жилищного назначения, а в городе Кивиыли (Ида-Вируский уезд) на улице Авйду, 10-66 выставлена на торги квартира с реальной частью в виде жилого помещения общей площадью 31,6 кв.м. и начальной ценой в 900 евро.

Информацию о выставленном на продажу имуществе можно найти здесь, а также получить по рабочим дням в Департаменте городского имущества на площади Вабадузе, 10, 4-й этаж и по телефонам 6404 637, 6404 500.