Читайте, какие автомобили чаще всего попадают в Эстонии в аварии

По данным Фонда дорожного страхования (LKF), в прошлом году виновниками дорожно-транспортных происшествий чаще оказывались более мощные автомобили, такие как Lexus и BMW, частота ущерба которых превысила 7%.

В прошлом году средняя частота ущерба по всем легковым автомобилям составила 5,1%, то есть из ста автомобилей пять являлись причиной возникновения случая дорожного страхования в течение года, сообщает фонд.

Больше всего ДТП было обусловлено автомобилями Volkswagen, численность которых наиболее велика на дорогах Эстонии. Они послужили причиной 3340 случаев дорожного страхования, но их частота ущерба составила 4,73%, то есть ниже среднего. В минувшем году в Эстонии было зарегистрировано 32 400 случаев дорожного страхования.

По словам руководителя Фонда дорожного страхования Марта Йессе, все распространенные автомобильные марки позволяют безопасно передвигаться, однако причиной ДТП часто являются неосмотрительность и неверный выбор стиля вождения водителя. ”Современные автомобили становится более умными и безопасными, но происшествия зависят все же от отношения водителя к риску во время движения. Более мощные легковые автомобили чаще становятся виновниками ДТП, поскольку у их водителей похожее отношение к риску и предпочтение автомобильной марки”, — сказал Йессе.