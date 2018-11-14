14.11.2018, 14:20

Читайте, как будет работать Maxima в праздничные дни

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rus.delfi.ee
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Читайте, как будет работать Maxima в праздничные дни
Pressifoto

1 января для работников магазинов Maxima будет выходным. В первый день нового года магазины Maxima будут закрыты и у работников магазинов будет свободный день. Часы работы магазинов в период рождественских праздников будут значительно сокращены.

”Для нас очень важно, чтобы во время праздников все наши работники смогли бы провести как можно больше времени с семьей. Так, в период праздников часы работы наших магазинов будут сокращены, а 1 января 2019 года магазины будут закрыты и у работников будет выходной”, — сказал и.о. генерального директора Maxima Eesti Марко Пыдер.

”Все те замечательные люди, которые работают в том или ином магазине, заслужили того, чтобы празднично провести первый день нового года, как и положено, то есть порадоваться свободному дню, который можно посвятить себе и своим близким. Мы в Maxima хотим продолжить эту традицию на благо работников”, — добавил Пыдер.

Уже второй год подряд 1 января магазины Maxima будут закрыты. В то же время это единственный в году день коллективного отпуска для работников магазинов. В рождественский период магазины Maxima будут открыты по следующему графику: 24 декабря — до 19:00, 25 декабря — 10:00–20:00, 26 декабря Maxima будет работать по обычному расписанию, а 31 декабря магазины будут открыты 8:00–21:00.

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