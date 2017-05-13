Читайте, что изменится в сфере трудовой занятости несовершеннолетних

С 1 июля вступит в силу большинство поправок к Закону о трудовом договоре, которые касаются в том числе и ограничений на продолжительность рабочего дня несовершеннолетних лиц. По словам главы Центрального союза работодателей Тоомаса Тамсара, предыдущие версии закона не способствовали активному трудоустройству молодежи.

В интервью ”Учительской газете” Тамсар заявил, что весьма неразумно не пускать на рынок труда, к примеру, 16-летних молодых людей с основным образованием, которые отказались от дальнейшего обучения или отложили его на неопределенное время. ”Соответствующая директива Евросоюза еще либеральнее — она идентифицирует такую молодежь как совершеннолетних работников”, — уверяет он.

Лидер Центрального союза работодателей отметил, что по причине излишних законодательных ограничений несовершеннолетние могут получать зарплату в конверте, работать на основании договора о подряде или договора поручения. ”В таких случаях, однако, у них отсутствуют социальные гарантии или их существенно меньше по сравнению с работой на основании трудового договора”, — уточняет Тамсар.

Согласно вступающим с 1 июля в силу поправкам к Закону о трудовом договоре, несовершеннолетний школьник возрастом от 13-14 лет или старше сможет работать во время каникул до 7 часов в день и 35 часов в неделю вместо нынешних 4 и 20 часов соответственно. В то же время лица, на которые распространяется всеобщее обязательное обучение, смогут работать не более половины всего каникулярного времени. Учащиеся возрастом от 7 до 12 лет будут по-прежнему иметь право работать на каникулах не более 15 часов в неделю и 3 часов в день. Работники же возрастом от 15 до 17 лет, на которых не распространяется школьная обязанность, потеряют право работать по 8 часов в день и 40 часов в неделю наравне со взрослыми.

В принятом парламентом Законе о трудовом договоре не будет больше перечня разрешенных для 13-16-летних школьников видов работ, что расширит возможности молодых людей — в дальнейшем работодатели смогут заключать с ними трудовые договоры для выполнения любой посильной работы, соответствующей их возрасту.

Если раньше для найма на работу несовершенного лица требовалось предварительное письменное согласие, то отныне будет достаточно одобрения со стороны трудового инспектора. Работодатель будет обязан внести нанимаемого несовершеннолетнего работника в трудовой регистр за 10 рабочих дней до начала выполнения им своих обязанностей. Для приступления несовершеннолетнего к работе работодатель будет также обязан заручиться согласием его законного представителя относительно характера, места и условий работы школьника.