Чистая прибыль Technopolis Ülemiste в прошлом году составила 7,1 млн евро

Чистая прибыль предприятия AS Technopolis Ülemiste, развивающего квартал Ülemiste City, в прошлом году выросла на 9,2%, достигнув 7,1 млн евро.

Оборот увеличился на 17% и составил 12,9 млн евро. Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации EBITDA достигла 8,6 млн евро, увеличившись на 22%. Свой капитал предприятия на конец отчетного периода составил 56,4 млн евро.

”Экономические результаты за прошедший год оправдал ожидания. Год охарактеризовался для нас высокой заполняемостью арендных площадей и продажей услуг в объеме больше ожидаемого”, — рассказал председатель правления Technopolis Ülemiste Герт Йостов. ”У Technopolis Ülemiste в общей сложности 74 000 кв.м площади, поэтому мы по-прежнему являемся самым крупным владельцем бюро в Таллинне”.

По словам Герта Йостова, 2016-й год прошел под знаком подготовки к расширению. ”Осенью мы заключили генеральный подряд с Nordecon на строительство нового 13-этажного здания имени Аленсадра Ливентааля и расположенной рядом парковки”, — отметил Йостов. ”Как офисное здание площадью свыше 9000 кв.м, так и парковочное здание на 450 мест будут готовы во II квартале 2018. К тому же, мы реновируем здание расположенное по адресу Сепапая 2, где в июне этого года откроется продуктовый магазин Selver”.

В строительство офисного здания, парковки и реновацию здания магазина в период 2016 — 2018 инвестируют 19,7 млн евро.

AS Technopolis Ülemiste (www.technopolis.ee) — это девелопер современного района Ülemiste City, расположенного вблизи аэропорта на территории бывшего завода Двигатель. В квартале работают более 300 предприятий и 8000 сотрудников. AS Technopolis Ülemiste принадлежит на 49% концерну Mainor Ülemiste и на 51% через Technopolis Baltic Holding OÜ дочернему предприятию концерна Technopolis — Technopolis Plc.Technopolis