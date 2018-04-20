Чистая прибыль Technopolis Ülemiste в 2017-м году увеличилась на 68%

Чистая прибыль компании Technopolis Ülemiste, занимающейся развитием бизнес-квартала Ülemiste City, в 2017-м году выросла на 68% и достигла 12 млн евро, в то время как оборот увеличился на 5%, достигнув 13,6 млн евро – это является лучшим результатом за все время существования предприятия.

Операционная прибыль до вычета расходов EBITDA составила 8,9 млн евро и выросла по сравнению с прошлым годом на 4,3%. Собственный капитал Technopolis Ülemiste составил на конец отчетный периода 68,4 млн евро.

”2017-й год стал самым успешным в истории предприятия, благодаря высокой заполняемости арендных площадей и результативной продаже услуг”, — сказал председатель правления Technopolis Ülemiste Герт Йостов. ”На сегодняшний день мы сдаем в Ülemiste City 72 000 кв.м. площади и являемся крупнейшими владельцами офисных зданий в Таллинне”.

По словам Герта Йостова, в прошлом году были реализованы несколько крупномасштабных и давно запланированных проектов. ”Год прошел в первую очередь под знаком строительства нового 13-этажного здания им. Александре Ливентааля и парковки по адресу Лыытса, 11 и Лыытса, 12. Крытую парковку открыли уже в середине февраля, а новое офисное здание нетто-площадью свыше 9 000 кв.м будет готово летом этого года”, — объяснил Йостов.