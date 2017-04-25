Чистая прибыль Tallinna Vesi выросла в первом квартале на 12,8%

Выручка фирмы Tallinna Vesi в первом квартале сократилась за год на 4,1 процента до 13,8 млн евро, нетто-прибыль выросла на 12,8 процента до 6,4 млн евро.

Брутто-прибыль компании за первый квартал сократилась на 1,5 процента до 8,2 млн евро, а коммерческая прибыль на 2,2 процента до 6,5 млн евро, пишет rus.err.ee.

Сокращение брутто-прибыли связано преимущественно с уменьшением выручки с продажи ливневой воды, сокращением продаж услуг по строительству и асфальтированию, ростом затрат на электричество и затрат на прочие проданные услуги и продукцию.

Прибыльность компании улучшилась благодаря меньшим финансовым затратам.