Чистая прибыль EVR Cargo за 2017 год превзошла ожидания

”Мы были под очень большим давлением, но год закончился с намного меньшими убытками, чем прогнозировалось. Интенсивное развитие наших трех коммерческих направлений — грузоперевозок, аренды вагонов и ремонта подвижного состава — позволило восстановить с ноября месяца текущую прибыль предприятия. Благодаря новым товарам и контейнерным перевозкам объем грузоперевозок со второй половины прошлого года продолжал стабильно увеличиваться. Мы начали заниматься перевозками внутри Эстонии — уже перевезли для крупных клиентов более 15 000 тонн щебня и тестируем контейнерный поезд Тарту-Мууга-Тарту, к которому клиенты проявляют большой интерес”, — сказал председатель правления EVR Cargo Рауль Тоомсалу.

Важными группами товаров в 2017 году, как и в прошлом, были проходящие транзитом через Эстонию удобрения, минеральное топливо и товар эстонского производства — сланец. Объем грузов, перевозимых по железной дороге Эстонии, в 2017 году остался на уровне 2016 года.

На рынке аренды вагонов в 2017 году спрос продолжал расти. В конце хозяйственного года концерном было сдано в аренду около 1500 вагонов, что по сравнению с 2016 годом представляет собой рост в размере 71%. ”Фокусирование на коммерческой сфере аренды вагонов было оправданным шагом и прошло в соответствии с ожиданиями, мы и в этом году прогнозируем повышение спроса”, — сказал Рауль Тоомсалу.

”Значительный вклад внесли наши работники. Лояльность и трудолюбие людей помогли вернуть предприятию текущую прибыльность. Однако мы должны еще больше уделять внимания скорости и качеству обслуживания клиентов. Мы хотим быть хорошим партнером, с которым было бы просто и понятно общаться”, — добавил Тоомсалу.

EVR Cargo является ведущим эстонским железнодорожным предприятием, основными направлениями бизнес-деятельности которого являются грузоперевозки, ремонт и строительство локомотивов и вагонов, а также сдача вагонов в аренду. Предприятие обеспечивает работой 670 человек.