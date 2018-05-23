23.05.2018, 07:20

Чистая прибыль EVR Cargo за 2017 год превзошла ожидания

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rus.delfi.ee
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EVR Cargo tahab Venemaa tehastest osta umbes tuhat vagunit.
EVR Cargo tahab Venemaa tehastest osta umbes tuhat vagunit.Foto: Vallo Kruuser

Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) концерна EVR Cargo за 2017 год составила 5,5 миллионов евро, а убыток составил 1,1 миллион евро, что на миллион евро меньше, чем прогнозировалось. Чистая прибыль за первые 4 месяца 2018 года составила около 2 миллионов евро, сообщается в пресс-релизе.

Убыток за 2017 год прогнозировался более 2 миллионов. Снижение объемов грузов в Латвии и частичное перенаправление российских экспортных грузов в Финляндию оказали давление на снижение доходов от грузоперевозок. Повышение акциза на топливо в феврале 2017 года и рост заработной платы, в свою очередь, привели к увеличению расходов.

”Мы были под очень большим давлением, но год закончился с намного меньшими убытками, чем прогнозировалось. Интенсивное развитие наших трех коммерческих направлений — грузоперевозок, аренды вагонов и ремонта подвижного состава — позволило восстановить с ноября месяца текущую прибыль предприятия. Благодаря новым товарам и контейнерным перевозкам объем грузоперевозок со второй половины прошлого года продолжал стабильно увеличиваться. Мы начали заниматься перевозками внутри Эстонии — уже перевезли для крупных клиентов более 15 000 тонн щебня и тестируем контейнерный поезд Тарту-Мууга-Тарту, к которому клиенты проявляют большой интерес”, — сказал председатель правления EVR Cargo Рауль Тоомсалу.

Важными группами товаров в 2017 году, как и в прошлом, были проходящие транзитом через Эстонию удобрения, минеральное топливо и товар эстонского производства — сланец. Объем грузов, перевозимых по железной дороге Эстонии, в 2017 году остался на уровне 2016 года.

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На рынке аренды вагонов в 2017 году спрос продолжал расти. В конце хозяйственного года концерном было сдано в аренду около 1500 вагонов, что по сравнению с 2016 годом представляет собой рост в размере 71%. ”Фокусирование на коммерческой сфере аренды вагонов было оправданным шагом и прошло в соответствии с ожиданиями, мы и в этом году прогнозируем повышение спроса”, — сказал Рауль Тоомсалу.

”Значительный вклад внесли наши работники. Лояльность и трудолюбие людей помогли вернуть предприятию текущую прибыльность. Однако мы должны еще больше уделять внимания скорости и качеству обслуживания клиентов. Мы хотим быть хорошим партнером, с которым было бы просто и понятно общаться”, — добавил Тоомсалу.

EVR Cargo является ведущим эстонским железнодорожным предприятием, основными направлениями бизнес-деятельности которого являются грузоперевозки, ремонт и строительство локомотивов и вагонов, а также сдача вагонов в аренду. Предприятие обеспечивает работой 670 человек.

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