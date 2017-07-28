Чистая прибыль Eesti Energia за полгода достигла 61 миллиона евро

За второй квартал энергетическое предприятие заработало 13 миллионов евро чистой прибыли, а за первые полгода в общей сложности — 61 миллион евро, значится в пресс-релизе.

Прибыль концерна от продаж за второй квартал составила 177 миллионов евро, за год она увеличилась на 19%. Коммерческая прибыль до вычета затрат, или EBITDA, за квартал достигла 64 миллионов евро, это на 17% больше по сравнению с прошлым годом.

Финансовый директор Eesti Energia Андри Авила сказал, что хороший результат был достигнут в основном благодаря увеличению объема производства как электроэнергии, так и сланцевого масла. ”Средняя рыночная цена электроэнергии по сравнению с прошлым годом особо не изменилась, зато значительно улучшилась рыночная цена на сланцевое масло. Цена квот на углекислый газ во втором квартале тоже была выгоднее для производителя энергии по сравнению с прошлым годом. В результате совместного влияния этих факторов значительно увеличилось производство как электричества, так и сланцевого масла”, — сказал Авила, добавив, что на рост конкурентоспособности сланцевой энергетики позитивно повлияла и привязка ресурсных плат к мировой цене на нефть. ”Гибкая система налогообложения позволяет промышленности пережить тяжелые времена, сохранив рабочие места, а в случае высоких рыночных цен она обеспечивает государству и больший доход от налогов”, — пояснил Авила.

За второй квартал концерн Eesti Energia произвел 2,4 тераватт-часа электроэнергии, это на 43% больше, чем во втором квартале 2016 года. ”Цифры явно показывают, что работающие на сланце производственные мощности Eesti Energia хорошо выдерживают конкуренцию на региональном рынке и нужны во всем регионе”, — сказал Авила. ”За первые шесть месяцев нынешнего года Эстония экспортировала более 1,6 тераватт-часа электричества в Латвию и Финляндию. Такой объем представляет собой 20% от общего годового объема потребления Эстонии. Если считать средней ценой на электричество в Эстонии в первом полугодии 32 евро за мегаватт-час, то это означает примерно 50 миллионов евро дохода от экспорта. Объем производства электричества Eesti Energia составляет около 90% объема производства электроэнергии в Эстонии”, — сказал Авила. Эстония — это единственное государство в регионе стран Балтии и Финляндии, где объем производства электричества превышает объем внутреннего потребления.

Сланцевого масла концерн Eesti Energia произвел за квартал 106 тысяч тонн, или на 87% больше, чем за этот же период годом ранее. ”В прошлом году по причине очень низких рыночных цен на масло мы перенесли работы по обслуживанию заводов масел на первую половину года, по этой причине и объем производства сейчас был на 49 тысяч тонн больше, чем годом ранее. Производство и прибыль от продаж прежде всего определяются рыночной ценой, которая для масла по сравнению с прошлым годом выросла на 45%, составив в среднем 261 евро за тонну. Продажа сланцевого масла также вносит заметный вклад в экспорт Эстонии, поскольку основную часть этого объема мы продаем за пределами Эстонии”, — пояснил Андри Авила. Завод совместного производства масла, электричества и газа нового поколения Enefit 280 произвел половину объема масла Eesti Energia.

По данным Департамента статистики, экономика Эстонии в первом квартале нынешнего года выросла на 4,4%, и значительный вклад в это внесла сланцевая промышленность. ”Анализируя данные Департамента статистики, можно утверждать, что примерно четверть экономического роста Эстонии в первом квартале была достигнута благодаря сланцевой промышленности — добыче сланца и производству из него электричества и масла”, — сказал Авила. Цифры, характеризующие экономический рост во втором квартале, Департамент статистики еще не опубликовал.

В течение квартала концерн Eesti Energia инвестировал 31 миллион евро, объем инвестиций остался на уровне такого же периода 2016 года. Крупнейшая часть инвестиций — 17 миллионов евро — была сделана в электросеть. Дочернее предприятие концерна Elektrilevi построило 48 новых подстанций и 448 километров погодоустойчивых линий электропередачи, что помогает улучшить надежность снабжения клиентов. В общей сложности 63% сети Elektrilevi на сегодняшний день являются погодоустойчивыми. В ближайшие годы доля погодоустойчивой сети продолжит постепенно увеличиваться. ”Важным достижением Elektrilevi в течение первой половины года стало произошедшее с 1 июля снижение сетевого тарифа для клиентов в среднем на 7%. Это стало возможным благодаря эффективной и инновативной деятельности Elektrilevi в последние годы, в результате чего уменьшились потери сети и ускорилось обнаружение случаев воровства электроэнергии”, — сказал Авила.

Авила сказал, что прошлый квартал характеризуется в числе прочего и расширением деятельности Eesti Energia в Латвии и Польше. ”В Латвии после открытия местного рынка газа мы стали вторым продавцом газа, у дочернего предприятия Eesti Energia, компании Enefit, газ покупает более 200 бизнес-клиентов. В Польше у нас теперь тоже имеются необходимые лицензии для продажи газа и электричества, и первый договор заключен — ведется активная работа по продаже с целью заключения новых договоров”, — описал Авила. Eesti Energia ведет подготовку к началу продажи газа и в Литве.

Чистая прибыль за второй квартал уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 13%. В 2017 году Eesti Energia выплатит собственнику 47 миллионов евро дивидендов нетто, к которым добавится налог на прибыль в сумме 12 миллионов евро. В 2016 году концерн Eesti Energia не выплачивал дивидендов собственнику. Налог на прибыль от дивидендов был отражен в отчетности за прошлый квартал, это стало причиной уменьшения чистой прибыли.

”Подводя итоги, в течение первой половины года цены на электричество были, конечно, ниже, чем мы учитывали в своих прежних прогнозах, но мы максимально реализовали возникшие на рынке возможности, и объем производства был очень хорошим. Цены на сланцевое масло были значительно выше, чем в прошлом году, и в производстве были задействованы все заводы масел. Прогнозы на вторую половину года обещают нам схожие цены на энергию, и я верю, что мы достигнем результата, который у нас определен в качестве цели”, — сказал Авила.